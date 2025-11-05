Teramo, sputa sugli zaini dei passanti in piazza Garibaldi: fermato e rimpatriato
Cittadino straniero espulso dopo aver disturbato i passanti in piazza Garibaldi a Teramo. Rafforzati i controlli per la sicurezza.
È stato disposto il rimpatrio di un cittadino straniero, fermato dopo aver infastidito i passanti in una piazza centrale. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio voluta dal nuovo Questore di Teramo, per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri è stata ricevuta una segnalazione presso la sala operativa della Questura di Teramo. Un cittadino straniero era stato notato in piazza Garibaldi mentre infastidiva i presenti in attesa dell’autobus, arrivando persino a sputare sugli zaini di alcuni e a disturbare gli altri.
La ricerca e il fermo
Ricevuta la segnalazione, una Volante si è immediatamente attivata per individuare la persona segnalata. L’uomo, che nel frattempo si era allontanato dalla piazza, è stato rintracciato lungo il corso cittadino. Gli agenti lo hanno fermato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito.
Gli accertamenti e i precedenti
Durante le verifiche, è emerso che sul fermato gravavano numerosi precedenti di polizia. In particolare, risultava a suo carico un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione, che non era stato rispettato.
Espulsione e rimpatrio
Alla luce delle risultanze, il cittadino straniero è stato espulso dal territorio nazionale tramite decreto prefettizio. La Polizia di Stato ha quindi provveduto a scortarlo presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, dove è stato avviato il procedimento per il rimpatrio effettivo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.