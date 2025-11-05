Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il rimpatrio di un cittadino straniero, fermato dopo aver infastidito i passanti in una piazza centrale. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio voluta dal nuovo Questore di Teramo, per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri è stata ricevuta una segnalazione presso la sala operativa della Questura di Teramo. Un cittadino straniero era stato notato in piazza Garibaldi mentre infastidiva i presenti in attesa dell’autobus, arrivando persino a sputare sugli zaini di alcuni e a disturbare gli altri.

La ricerca e il fermo

Ricevuta la segnalazione, una Volante si è immediatamente attivata per individuare la persona segnalata. L’uomo, che nel frattempo si era allontanato dalla piazza, è stato rintracciato lungo il corso cittadino. Gli agenti lo hanno fermato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

Gli accertamenti e i precedenti

Durante le verifiche, è emerso che sul fermato gravavano numerosi precedenti di polizia. In particolare, risultava a suo carico un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione, che non era stato rispettato.

Espulsione e rimpatrio

Alla luce delle risultanze, il cittadino straniero è stato espulso dal territorio nazionale tramite decreto prefettizio. La Polizia di Stato ha quindi provveduto a scortarlo presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, dove è stato avviato il procedimento per il rimpatrio effettivo.

IPA