Terence Stamp morto a 87 anni, l'attore britannico famoso come il Generale Zod nei film di Superman
Addio a Terence Stamp, il Generale Zod di Superman. L’attore diventato famoso nei panni dell’antagonista di Christopher Reeve nel film del 1978 del supereroe kryptoniano e del sequel del 198o, è morto a 87 anni. Tra i più versatili interpreti del cinema britannico, ha recitato anche in celebri pellicole come Una stagione all’inferno, Le avventure di Priscilla, la regina del deserto e Teorema di Pier Paolo Pasolini.
Morto Terence Stamp
La famiglia di Stamp ha confermato alla Reuters la notizia della morte dell’attore, avvenuta nella mattina di domenica 17 agosto
“Lascia un’opera straordinaria, sia come attore che come scrittore, che continuerà a emozionare e ispirare le persone per molti anni a venire – ha dichiarato la famiglia – Chiediamo il rispetto della privacy in questo triste momento.”
La carriera
La lunga carriera di Terence Stamp iniziò con la sua unica candidatura al premio Oscar, come miglior attore non protagonista, al debutto nel Cinema in Billy Budd di Peter Ustinov, del 1962, adattamento sul grande schermo dell’omonimo romanzo di Herman Melville.
Dopo aver provato a raccogliere l’eredità di Sean Connery nei panni di James Bond, Spencer lavorò alla fine degli anni ’60 in diversi film italiani, come Teorema di Pasolini, e fu diretto anche da Federico Fellini.
L’attore britannico sparì dalle scene per studiare yoga in India e al suo ritorno ottenne il ruolo che gli diede la notorietà mondiale, il megalomane Generale Zod, leader dei Kryptoniani, in Superman.
Più recentemente ha partecipato a film come Operazione Valchiria, con Tom Cruise, del 2008, o The Adjustment Bureau con Matt Damon nel 2011 e altre opere di Tim Burton, come Big Eyes e Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali.
I fan di Star Wars lo ricorderanno come il cancelliere Finis Valorum in nell’episodio I La minaccia fantasma.
