Teresa Potenza a Belve Crime sul boss Giuseppe Mastrangelo, "mi mise pistola in bocca e disse di essere Dio"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Io sono Dio, io decido chi vive e chi muore qui”, con queste parole Giuseppe Mastrangelo, l’ex boss della mafia di Foggia ora condannato a tre ergastoli, si sarebbe rivolto a Teresa Potenza in uno dei tanti momenti di paura della loro relazione. E proprio grazie alla donna, oggi, il capoclan è nelle mani dello Stato. Teresa si è raccontata a Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da Francesca Fagnani.

Il racconto di Teresa Potenza a Belve Crime

Andrà in onda in prima serata, martedì 19 maggio, la nuova puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da Francesca Fagnani. In questo nuovo appuntamento la giornalista raccoglierà il racconto di Teresa Potenza, la prima testimone di giustizia che ha polverizzato il muro di silenzio intorno alla mafia del Foggiano, dopo le sue rivelazioni sul capoclan Giuseppe Mastrangelo.

Davanti alle telecamere, con volto protetto, Potenza porta alla luce tanti anni trascorsi all’insegna del terrore e della violenza durante la relazione con il boss.

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In un’occasione l’avrebbe portata in campagna per minacciarla e umiliarla: “Mi mise la pistola in bocca poi in testa, mi prese per i capelli, mi urinò in faccia“, poi le avrebbe detto: “Tu che vuoi scappare da me meriti questo. Ora scegli: vuoi essere violentata dai miei amici o ti faccio uno sfregio sul viso?”.

A Teresa Potenza, inoltre, confessò l’uccisione di tre giovani innocenti trucidati solo perché, probabilmente, visti in compagnia di un clan rivale. “Diceva che loro piangevano, gridavano come conigli. Uno ha visto morire l’altro”, racconta.

Le minacce sotto effetto di cocaina

In un’altra occasione Mastrangelo l’avrebbe minacciata con una pistola mentre si trovava sotto l’effetto della cocaina: “Io sono Dio, io decido chi vive e chi muore qui”, le avrebbe detto.

“Io ho insegnato come si ammazzano le persone, io ho insegnato come si seppelliscono le persone”. Oggi Teresa Potenza può dire di essere “una vittima mancata di lupara bianca” e ha deciso di raccontare tutto “per dare la possibilità a mio figlio di crescere libero”.

Cosa resta delle tenute di Giuseppe Mastrangelo

La carriera criminale di Giuseppe Mastrangelo si chiude nel 1994, quando viene arrestato e condannato a tre ergastoli per quattro omicidi, associazione di stampo mafioso, traffico di droga ed estorsione.

Oggi la Cooperativa Sociale Altereco, aderendo al bando del Comune di Cerignola, è al lavoro per trasformare gli 8 ettari che un tempo erano proprietà del boss in attività di agricoltura sociale, per dare lavoro alle persone in difficoltà abitative ed economiche.