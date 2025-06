Teresa Sommario uccisa a Racale, chi è il figlio Filippo Manni fermato per l'omicidio della madre

L’autore dell’omicidio di Teresa Sommario, la 53enne uccisa in casa a Racale sarebbe uno dei due figli, Filippo Manni. Il 21enne è stato fermato mentre si aggirava per le vie del paese salentino a petto nudo e in stato confusionale. Sarebbe fuggito dopo aver colpito a morte la madre con un’accetta, probabilmente al culmine di una lite.

L’omicidio a Racale

A lanciare l’allarme nel pomeriggio di martedì 17 giugno sarebbe stato l’altro figlio minorenne, che sarebbe stato in casa e avrebbe trovato la madre in una pozza di sangue. Il 21enne è stato rintracciato pochi minuti dopo mentre vagava a piedi per le strade alla periferia del comune in provincia di Lecce.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Casarano, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Lecce e delle Investigazioni scientifiche. Inutile l’intervento del personale sanitario del 118: la 53enne era già deceduta a causa delle gravi ferite inferte dai colpi di accetta, almeno cinque, secondo le prime informazioni, alla testa, alla nuca e al petto.

Il comune di Racale, nel Salento, dove è stata uccisa Teresa Sommario

Fermato il figlio maggiorenne di Teresa Sommario

Dopo essere stato fermato, Filippo Manni è stato portato in caserma per essere interrogato dagli investigatori e dalla pm di turno Simona Rizzo.

Stando alle prime ricostruzioni riportate dal Quotidiano di Puglia, l’omicidio sarebbe stato commesso al culmine di un litigio nato per un incidente all’auto di famiglia avuto dal 21enne: il carrozziere, vicino di casa, aveva riparato la vettura e l’aveva riconsegnata nella stessa giornata dell’aggressione.

Un episodio che farebbe seguito a diversi contrasti familiari che da tempo si sarebbero trascinati tra madre e figlio.

Chi è Filippo Manni

Filippo Manni studia Economia a Roma, ma sarebbe tornato in Salento da circa tre settimane, rientrando a casa della madre, dove vive dopo la separazione con il papà, Daniele Manni, assessore ai Lavori pubblici a Racale.

Il padre lo avrebbe riaccompagnato a casa poco prima dell’omicidio di Teresa Sommario.

Negli ultimi giorni aveva iniziato a lavorare come bagnino in uno stabilimento della zona. Ex boy scout e appassionato di musica, il 21enne suona la chitarra e negli ultimi tempi avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare gli studi universitari per iscriversi al Conservatorio.