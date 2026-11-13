Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Reggio Emilia per danneggiamento aggravato e violazione delle norme sull’immigrazione. Avrebbe rimosso le astine metalliche dei tergicristalli di auto parcheggiate per usarle come strumenti per pulire le pipette impiegate per fumare crack.

Reggio Emilia: 20enne denunciato

L’episodio è avvenuto l’11 novembre, intorno alle 22:45, nei pressi dell’incrocio tra viale Piave e via IV Novembre. Un cittadino ha telefonato alla Centrale operativa dei Carabinieri dopo aver notato un giovane armeggiare sui tergicristalli di alcune vetture in sosta, nel tentativo di sottrarne dei componenti.

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha raggiunto la zona e ha raccolto la testimonianza del richiedente. L’uomo ha accompagnato i militari alla propria auto, parcheggiata poco distante: dal controllo è emerso che dal tergicristallo era stata sfilata la sottile astina metallica interna. La rimozione aveva compromesso la struttura della spazzola e reso inutilizzabile l’intero dispositivo, costringendo il proprietario a sostituirlo.

Il fermo e gli accertamenti

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il listello flessibile in acciaio viene ricercato da chi consuma stupefacenti perché può essere usato per raschiare e pulire l’interno delle pipette per fumare crack. Sulla base della descrizione fornita dal testimone, i militari hanno avviato le ricerche nelle strade vicine e, dopo pochi minuti, hanno individuato il giovane mentre si allontanava a piedi lungo via IV Novembre.

Il ragazzo, privo di documenti, è stato accompagnato negli uffici del Comando di corso Cairoli. Le procedure di fotosegnalamento e i rilievi dattiloscopici hanno permesso di identificarlo come cittadino originario del Burkina Faso, senza fissa dimora e privo di un titolo valido per restare in Italia.

La denuncia

Gli elementi raccolti e le irregolarità accertate hanno portato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia a denunciarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Le ipotesi di reato sono danneggiamento aggravato, in quanto il veicolo era esposto alla pubblica fede, e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.