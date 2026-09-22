Terme Vigliatore, impenna durante la gara clandestina e investe un 17enne: 19enne arrestato

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È stato eseguito un arresto a Terme Vigliatore (Messina), dove un giovane di 19 anni è stato sottoposto a misura cautelare per organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. L’indagine è stata avviata dopo un grave incidente avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 settembre, che ha visto coinvolto anche un minorenne rimasto ferito in modo serio.

Le indagini dopo l’incidente sul lungomare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio a seguito di un incidente stradale verificatosi a Terme Vigliatore nella notte tra l’8 e il 9 settembre. In quell’occasione, un ciclomotore guidato dal 19enne ha investito un 17enne che si trovava sul bordo strada lungo il Lungomare “Marchesana”. Entrambi i giovani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: il conducente del ciclomotore è stato portato a Milazzo, mentre il minore è stato ricoverato al Policlinico di Messina, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Gara clandestina e dinamica dell’incidente

Dalle indagini dei Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore è emerso che l’incidente è avvenuto durante una competizione non autorizzata in velocità tra diversi ciclomotori. Il 19enne, che non aveva mai conseguito la patente di guida, stava partecipando alla gara e, viaggiando a forte velocità, ha compiuto un’impennata che lo ha portato a investire il 17enne. L’episodio si è verificato in presenza di numerose persone, probabilmente radunatesi proprio per assistere alla corsa illegale.

Le prove raccolte dagli investigatori

Le attività investigative sono partite dai rilievi tecnici effettuati sul luogo dell’incidente e si sono sviluppate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dei video diffusi sui social network. Gli inquirenti hanno inoltre raccolto le testimonianze di persone informate sui fatti. Da queste dichiarazioni è emerso che il 19enne avrebbe tentato di alterare la scena dell’incidente spostando il veicolo dopo l’impatto, nel tentativo di ostacolare le indagini.

La misura cautelare e le perquisizioni

Alla luce della gravità dell’episodio e degli indizi raccolti, la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha richiesto l’emissione di una misura cautelare nei confronti del giovane, richiesta poi accolta dal G.I.P. del Tribunale locale. Dopo le formalità di rito, il 19enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria fino all’attivazione del braccialetto elettronico che consentirà il trasferimento agli arresti domiciliari.

Altre persone coinvolte

Contestualmente all’arresto, i Carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di quattro persone la cui posizione è ancora oggetto di accertamenti. Gli investigatori stanno valutando il loro eventuale coinvolgimento nella vicenda, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alla gara clandestina e la presenza sul luogo dell’incidente.

Un fenomeno pericoloso

L’episodio di Terme Vigliatore riporta l’attenzione sul fenomeno delle gare clandestine su strada, che mettono a rischio la sicurezza di partecipanti e spettatori. In questo caso, la mancanza di autorizzazione, la giovane età dei coinvolti e l’assenza di patente di guida da parte del 19enne hanno contribuito a rendere ancora più grave l’accaduto, culminato nel ferimento di un minorenne tuttora ricoverato in condizioni critiche.

IPA