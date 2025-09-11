Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evasione e violazione dei provvedimenti di allontanamento sono le accuse che hanno portato all’arresto di un 49enne a Termini Imerese. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria, a poca distanza dal luogo di lavoro della ex moglie, nonostante il divieto di avvicinamento. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la vittima ha segnalato la presenza dell’ex marito alle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il 49enne era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misure restrittive a seguito di precedenti episodi. Nonostante ciò, ha deciso di allontanarsi arbitrariamente dalla propria abitazione, violando così le prescrizioni imposte dal giudice.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha lasciato la sua casa, dove avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, e si è recato in un bar situato nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese. Il locale si trova a breve distanza dal luogo di lavoro della ex moglie, dalla quale avrebbe dovuto mantenere le distanze in virtù di un provvedimento di allontanamento e del divieto di avvicinamento.

L’uomo, incurante delle restrizioni, ha inviato una fotografia tramite smartphone alla ex moglie, immortalando se stesso all’interno del bar. Questo gesto ha profondamente turbato la donna, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti rapidamente, recandosi presso l’abitazione dell’uomo per verificare la sua presenza. Accertata l’assenza, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo nel giro di pochi minuti nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese, a circa 50 metri dal luogo di lavoro della ex moglie. Al momento del fermo, l’uomo è stato trovato in stato di ebbrezza.

Le conseguenze giudiziarie

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e, considerando le reiterate violazioni delle misure cautelari già applicate, ha disposto l’aggravamento della misura, ordinando la custodia cautelare in carcere. Per il 49enne si sono così aperte le porte della Casa Circondariale “A. BURRAFATO” di Termini Imerese.

