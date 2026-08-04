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Fermato un uomo di sessant’anni per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti a Termoli: sequestrati 900 grammi di droga e 2200 euro in contanti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, dopo che era stato notato un sospetto via vai presso un’abitazione della periferia cittadina.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Termoli hanno effettuato un intervento mirato contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione si è svolta in una zona periferica della città, dove era stato osservato un movimento anomalo di persone attorno a un’abitazione privata.

La scoperta della centrale di spaccio

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto una vera e propria “centrale di spaccio“, gestita da un uomo di circa sessant’anni. L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’appartamento mentre era intento a confezionare dosi di droga, pronte per essere immesse sul mercato locale.

Il sequestro della droga e del denaro

Nel corso del controllo, sono state trovate 70 dosi di cocaina e 20 dosi di hashish già pronte per la vendita, oltre a 3 confezioni di hashish e un blocco di cocaina pura. Complessivamente, gli agenti hanno sequestrato circa 900 grammi di sostanze stupefacenti, di cui mezzo chilo di cocaina. Inoltre, è stata rinvenuta la somma di 2200 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arresto e le misure cautelari

All’esito degli accertamenti, gli agenti hanno arrestato l’uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Larino ha condiviso la tesi investigativa, richiedendo una misura cautelare coercitiva nei confronti dell’indagato.

La decisione del giudice

Il 29 luglio, il Giudice per le Indagini Preliminari, dopo l’udienza di convalida, ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di droga nella zona di Termoli.

IPA