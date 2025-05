Terni, accendono fuochi d'artificio in piazza per un compleanno: denunciati due giovani

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani cittadini egiziani sono stati denunciati a Terni per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. L’episodio è avvenuto lo scorso fine settimana in Largo Ottaviani, dove i ragazzi sono stati sorpresi mentre accendevano una batteria di fuochi d’artificio per festeggiare un compleanno.

Denuncia e messa in sicurezza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due giovani sono stati identificati dalla pattuglia presente sul posto e segnalati alla Procura di Terni per accensione pericolosa sulla pubblica via. Successivamente, l’area è stata messa in sicurezza per garantire la fruizione dello spazio pubblico alla cittadinanza.

Controlli interforze

I controlli straordinari, disposti dal Questore di Terni, dr Luigi Mangino, sono stati effettuati in modalità interforze, coinvolgendo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Durante il fine settimana, oltre 280 persone sono state identificate e 72 veicoli controllati.

Fase delle indagini

Per quanto riguarda la denuncia, si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, e pertanto gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza irrevocabile di condanna.

Fonte foto: IPA