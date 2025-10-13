Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Terni: un giovane albanese di 23 anni, arrivato in Italia da pochi giorni con visto turistico, è stato fermato e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio dopo un controllo in via Campomicciolo. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri, quando il comportamento sospetto del giovane ha insospettito i militari, portando a una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire numerose dosi di cocaina e un ‘sasso’ della stessa sostanza nascosto in un agriturismo della zona.

Il controllo e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni ha fermato una piccola utilitaria a noleggio in via Campomicciolo. Alla guida si trovava un giovane albanese, in Italia da pochi giorni e senza precedenti penali. L’atteggiamento nervoso e sfuggente del ragazzo ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno trovato 2 dosi di cocaina, nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette. Inoltre, tra gli effetti personali del giovane, è stata rinvenuta la chiave di un monolocale situato in un agriturismo della zona, dove il ragazzo soggiornava da alcuni giorni. Questo particolare ha spinto i militari ad estendere la perquisizione anche alla dimora temporanea del sospettato.

L’agriturismo e il sequestro della cocaina

Una volta giunti nell’agriturismo ternano, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione accurata del monolocale. All’interno, sono state trovate altre 21 dosi di cocaina, custodite in un barattolo di vetro nascosto sotto il materasso. Ma la scoperta più significativa è avvenuta nella credenza della cucina, dove era stata occultata una confezione di riso contenente un ‘sasso’ di cocaina dal peso di circa 71 grammi. In totale, la droga sequestrata ammonta a oltre 84 grammi di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato locale.

Le conseguenze dell’operazione

Il giovane albanese è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Tutta la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro, mentre il veicolo a noleggio è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio messe in atto dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella provincia di Terni.

