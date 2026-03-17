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I Carabinieri Forestali hanno sanzionato con 4.500 euro un uomo residente a Viterbo, impiegato in un supermercato di Terni, accusato di abbandono di rifiuti lungo la S.S. 675 nei pressi dello svincolo “Terni Ovest”. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’uomo avrebbe agito per evitare la raccolta differenziata, gettando regolarmente sacchetti di spazzatura dalla propria auto durante il tragitto casa-lavoro.

Le indagini dei Carabinieri Forestali

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è iniziata nel novembre 2025, quando i militari del Nucleo CC Forestale di Terni hanno notato la presenza ricorrente di sacchetti di rifiuti urbani abbandonati sulla scarpata della S.S. 675, in corrispondenza dello svincolo “Terni Ovest”. Gli episodi si sono ripetuti con regolarità, sempre nello stesso punto, facendo ipotizzare un comportamento sistematico e pianificato da parte di un unico responsabile.

L’identificazione del responsabile

Attraverso un attento esame del contenuto dei rifiuti e successive verifiche, i Carabinieri Forestali sono riusciti a individuare alcuni indizi che hanno portato all’identificazione dell’autore degli abbandoni. Si tratta di un uomo residente a Viterbo, impiegato presso un supermercato di Terni, che ogni giorno percorreva proprio quel tratto di strada per motivi di lavoro.

Le motivazioni e il modus operandi

L’indagine ha permesso di ricostruire anche le ragioni dietro il gesto: l’uomo, non disponendo dei mastelli per la raccolta differenziata presso la propria abitazione, aveva deciso di trasportare i rifiuti prodotti e liberarsene lungo il tragitto, lanciando ciclicamente i sacchetti dalla propria auto in prossimità dello svincolo “Terni Ovest”. Un comportamento che, secondo gli inquirenti, era diventato una vera e propria abitudine.

Le conseguenze per l’indagato

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e dovrà pagare una sanzione di 4.500 euro, oltre a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

IPA