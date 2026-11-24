Terni, il sindaco Bandecchi: "Vanno a drogarsi nei canneti? Si può prendere una mitragliatrice e sparare"
Poi l'attacco al ministro Piantedosi, a cui aveva chiesto invano un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine: "Sarà un problema suo"
Nuova bufera sul sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che è intervenuto in Consiglio comunale su criminalità e sicurezza urbana, evocando l’uso di una mitragliatrice contro chi si droga. “Se vanno a drogarsi nei canneti si può andare in fabbrica d’armi, prendere una mitragliatrice e spararci”, ha detto, in quella che sui social lui stesso ha definito la sua “analisi logica contro la criminalità”. Bandecchi ha ipotizzato il coinvolgimento di cento amici per “calmare questa città”. Poi ha ricordato di aver chiesto al ministro Piantedosi cento agenti in più per dodici mesi, senza aver ricevuto risposta.