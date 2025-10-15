Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne denunciato per danneggiamento aggravato a Terni, dove sono state segnalate numerose auto in sosta danneggiate. L’azione è stata condotta dopo che diversi veicoli sono stati trovati con finestrini e deflettori rotti, mentre il presunto responsabile è stato individuato e fermato poco dopo grazie alla segnalazione di un testimone.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì 13 ottobre, quando la Squadra Volante della Questura di Terni è intervenuta in via Farini dopo una segnalazione relativa a sette vetture danneggiate. Poco dopo, un secondo intervento è stato richiesto in via G.B. Vico, sempre per danneggiamenti a veicoli parcheggiati.

L’intervento della Polizia e la scoperta dei danni

Gli agenti, giunti rapidamente sui luoghi indicati, hanno potuto constatare la presenza di numerosi veicoli con i deflettori e i finestrini posteriori infranti. Le auto coinvolte erano parcheggiate lungo le vie limitrofe, segno che il responsabile aveva agito in più punti della zona. Immediatamente, le forze dell’ordine hanno avviato una battuta di ricerca per individuare l’autore dei danneggiamenti.

L’identificazione del sospetto

Poco dopo l’inizio delle ricerche, gli agenti hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Dopo un breve inseguimento, il ragazzo è stato fermato e identificato: si tratta di un minorenne di 16 anni, residente a Narni Scalo. Durante le fasi di identificazione, il giovane ha mostrato un comportamento nervoso e poco collaborativo.

Il riconoscimento e la denuncia

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di collegare il ragazzo ad almeno uno degli episodi di danneggiamento denunciati quella sera. In particolare, un testimone ha riconosciuto il minore come l’autore del danneggiamento ai danni di un suv parcheggiato in zona. Sulla base di questi elementi, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le procedure di rito e successivamente denunciato per danneggiamento aggravato. Al termine delle formalità, il ragazzo è stato riaffidato ai genitori.

Indagini in corso su altri episodi

Le forze dell’ordine hanno reso noto che sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il minore sia coinvolto anche negli altri episodi di danneggiamento registrati nella stessa serata. L’obiettivo è chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti delle zone interessate, che hanno segnalato i danneggiamenti alle autorità. La tempestività dell’intervento della Squadra Volante ha permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile e di avviare le indagini necessarie per fare luce sull’accaduto.

Conclusioni

L’episodio di danneggiamento aggravato che ha coinvolto sette vetture in sosta rappresenta un nuovo caso di microcriminalità che colpisce la città di Terni. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi riconducibili al giovane fermato e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

IPA