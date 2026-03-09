Terni, scalatore cade sulla falesia di Ferentillo: le immagini del recupero con l'elisoccorso
Il climber infortunato dopo un volo di 3 metri, trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni
Uno scalatore è stato recuperato oggi dalla squadra del soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, insieme all’elisoccorso del 118, sulla falesia di Ferentillo. Il climber, rimasto infortunato a causa di una caduta da un’altezza di quasi tre metri, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria di Terni per le cure del caso.