Terni, scardina la porta di casa della madre per chiederle soldi: 39enne arrestato
Arrestato a Terni un 39enne tunisino per violazione del divieto di avvicinamento alla madre: aveva scardinato la porta di casa.
Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento a Terni, dove un uomo di 39 anni è stato fermato dopo aver scardinato la porta dell’abitazione della madre 55enne. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, quando la donna, residente nel centro cittadino, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La madre del 39enne, già destinatario di una misura precautelare emessa dal GIP del Tribunale di Terni a seguito di una denuncia per maltrattamenti, ha contattato il numero unico di emergenza 112. La donna ha riferito che il figlio si era presentato presso la sua abitazione per chiederle del denaro, nonostante il divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti.
La dinamica dei fatti
Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, la situazione è degenerata quando la madre ha rifiutato di far entrare il figlio in casa. A quel punto, il 39enne ha reagito prendendo a calci la porta d’ingresso, riuscendo a scardinarla. Resosi conto che la madre aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo si è dato alla fuga.
Le ricerche e l’arresto
Le immediate ricerche avviate dagli equipaggi in circuito hanno permesso a una pattuglia del Pronto Intervento di rintracciare il 39enne in Piazza Solferino. Nonostante il tentativo di dileguarsi alla vista dei militari, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato.
Il contesto giudiziario
L’uomo, di origini tunisine e già gravato da precedenti, era sottoposto a una misura precautelare emessa dal GIP del Tribunale di Terni dopo la denuncia della madre per maltrattamenti. Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale condanna definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.