A Terni una nota azienda locale di lavorazione materie prime è stata sanzionata per violazione della normativa sulle acque reflue. La decisione è stata presa dopo che, durante controlli ambientali, sono stati riscontrati scarichi di rifiuti liquidi contenenti sostanze pericolose oltre i limiti consentiti.

Controlli e accertamenti dei Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Terni. Gli agenti hanno effettuato una serie di controlli mirati nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela ambientale, focalizzandosi su una delle principali realtà industriali della zona.

Scarico di rifiuti liquidi oltre i limiti di legge

Durante le verifiche, i militari hanno prelevato campioni di acque reflue provenienti dall’impianto industriale. Le successive analisi hanno evidenziato la presenza di rifiuti liquidi contenenti sostanze pericolose, tra cui i cosiddetti fenoli. Questi composti, noti per la loro tossicità e persistenza nell’ambiente, sono risultati presenti in concentrazioni superiori alle soglie previste dalla normativa vigente.

Impatto ambientale e rischi per la salute

I fenoli sono sostanze particolarmente preoccupanti per la loro capacità di danneggiare sia la salute umana che gli ecosistemi. L’accertamento della loro presenza in quantità elevate ha destato forte preoccupazione tra le autorità competenti, che hanno sottolineato il potenziale rischio derivante dall’immissione di tali inquinanti nell’ambiente circostante.

Sanzione amministrativa e regolarizzazione

L’attività di indagine, svolta in collaborazione con le autorità ambientali, si è conclusa con l’irrogazione di una sanzione amministrativa dell’importo di 7.500 euro al legale rappresentante della ditta. Prima dell’applicazione della sanzione, è stato verificato che l’azienda avesse ottemperato alle prescrizioni impartite, procedendo alla regolarizzazione delle difformità riscontrate.

