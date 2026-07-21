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Violazione del divieto di avvicinamento e inseguimento per le vie cittadine: è questo il riassunto di un intervento dei Carabinieri che ha portato all’arresto in flagranza di un trentenne a Terni. L’uomo è stato fermato mentre si trovava in auto insieme alla compagna, vittima dei maltrattamenti in famiglia e delle lesioni personali che avevano portato all’emissione del provvedimento restrittivo, e ai loro figli piccoli.

Il controllo e l’inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un controllo di routine in viale Trento, a Terni. I militari della Stazione di Papigno hanno notato un’auto procedere a velocità sostenuta e, insospettiti dal comportamento del conducente che ha accelerato alla vista della pattuglia, hanno deciso di intervenire.

Tutto è iniziato quando i Carabinieri hanno individuato un veicolo che si muoveva rapidamente lungo viale Trento. Alla vista dei militari, il conducente ha improvvisamente aumentato la velocità, tentando di sfuggire al controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento, che si è concluso in sicurezza in via Kuliscioff. All’interno dell’auto viaggiavano cinque persone: due uomini sui sedili anteriori, una donna e due bambini piccoli sul retro.

Il sospetto e la scoperta

Durante il controllo, i Carabinieri sono stati colpiti dalla presenza di un braccialetto elettronico ben visibile alla caviglia del passeggero anteriore, accanto a un dispositivo tracker posizionato sul cruscotto. Gli accertamenti in banca dati hanno permesso di scoprire che il trentenne era destinatario di una recente ordinanza di divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna, che lo aveva denunciato.

La donna, seduta sui sedili posteriori insieme ai figli, è risultata essere la vittima delle condotte per cui era stato emesso il provvedimento restrittivo. In questa circostanza, la stessa aveva lasciato volontariamente a casa il dispositivo anti-stalking, impedendo così il funzionamento dello scudo di emergenza che avrebbe dovuto proteggerla.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la violazione del divieto di avvicinamento e inizialmente posto agli arresti domiciliari.

L’episodio mette in luce l’importanza delle misure di protezione per le vittime di maltrattamenti e la necessità di una costante vigilanza da parte delle forze dell’ordine. In questo caso, la scelta della donna di non portare con sé il dispositivo anti-stalking ha reso inefficace il sistema di allarme predisposto per la sua sicurezza. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha comunque permesso di evitare conseguenze più gravi.

IPA