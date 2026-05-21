Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e una denuncia per tentate lesioni aggravate nella serata di ieri in Terni. Un uomo di 32 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver tentato di colpire un cittadino in via Oberdan, armato di un cacciavite, e aver opposto resistenza all’arresto.

La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato intorno alle 22:50 in via Oberdan, quando un cittadino ternano, in compagnia della propria famiglia e delle figlie minori, è stato improvvisamente avvicinato da un individuo che indossava una tunica scura e un copricapo bianco. L’uomo, armato di un cacciavite di grosse dimensioni, ha tentato di colpire la vittima al collo e alle spalle, urlando frasi inneggianti alla guerra.

L’intervento dei passanti e la fuga dell’aggressore

La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stato per i riflessi pronti della vittima e per l’intervento tempestivo di alcuni passanti. Questi ultimi sono riusciti a mettere in fuga l’aggressore, che si è allontanato rapidamente dalla zona, lasciando dietro di sé paura e sconcerto tra i presenti.

Le indagini e l’identificazione del sospettato

Immediatamente dopo l’accaduto, la Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha avviato le indagini. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona e alle testimonianze raccolte, i militari sono riusciti a identificare in breve tempo il presunto autore dell’aggressione. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, residente in città.

La perquisizione e l’arresto

Una volta individuata l’abitazione del sospettato, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione d’urgenza. Al momento dell’irruzione, l’uomo si è scagliato contro i militari, spintonandoli e opponendo una decisa resistenza alle operazioni di polizia, reiterando inoltre minacce e proclami ostili verso le istituzioni nazionali. I militari sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza.

Il sequestro degli oggetti utilizzati nell’aggressione

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro sia il cacciavite utilizzato per l’aggressione – un oggetto della lunghezza di 31 centimetri – sia gli indumenti indossati dall’uomo durante i fatti di via Oberdan.

Le conseguenze giudiziarie

L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida richiesta dal Pubblico Ministero. Nei suoi confronti sono state contestate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e di tentate lesioni aggravate. Il procedimento penale è attualmente nella fase del giudizio di primo grado e, come previsto dalla legge, l’imputato non può essere considerato colpevole fino a una eventuale condanna definitiva.

IPA