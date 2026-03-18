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Tre arresti per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio a Terni. I militari hanno fermato due giovani in un parco cittadino e un terzo uomo in un parcheggio, sequestrando hashish e cocaina destinati, secondo gli inquirenti, allo spaccio.

Controlli nei parchi: due giovani fermati con hashish e denaro contante

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio quando i militari della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Terni hanno notato due ragazzi, un 20enne italiano e un 21enne straniero, aggirarsi con atteggiamento sospetto in Strada Santa Filomena, all’interno di un campetto da calcio nel parco Angeli. Durante la fase di identificazione, i due hanno mostrato segni di insofferenza che hanno spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli con una perquisizione personale.

L’attività ha permesso di rinvenire, addosso al 20enne, un involucro contenente 66 grammi di hashish e un altro frammento di poco più di 3 grammi della stessa sostanza. Inoltre, il giovane aveva con sé una somma in contanti pari a poco più di 1.800 euro in banconote di vario taglio, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. Il 21enne, invece, nascondeva nella biancheria intima 2 panetti di hashish del peso rispettivamente di 82 grammi e 101 grammi. Tutto il materiale è stato sequestrato e per entrambi i giovani sono scattate le manette.

Un terzo arresto in un parcheggio: cocaina nascosta nell’auto a noleggio

Nel corso della stessa giornata, il personale della Sezione Operativa ha individuato un’utilitaria ferma in un parcheggio in via del Rivo. Il conducente, un cittadino albanese di 27 anni arrivato in Italia con visto turistico, è stato notato mentre si chinava in avanti, apparentemente intento a sistemare qualcosa sotto il sedile. Questo comportamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di 2 dosi di cocaina nel vano portaoggetti dello sportello e altre 48 dosi in una scatolina metallica nascosta sotto il sedile, per un peso complessivo di poco più di 26 grammi. Anche in questo caso, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato.

Le indagini e la posizione degli indagati

Le operazioni dei Carabinieri si sono svolte nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi pubblici di Terni. Al momento, i procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari e, come previsto dalla legge, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

IPA