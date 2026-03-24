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Eseguiti tre arresti per incendi dolosi nella zona di Giugliano in Campania. Gli interventi sono stati resi possibili grazie alle segnalazioni della Control Room, il centro operativo che monitora costantemente la Terra dei Fuochi per prevenire e contrastare i reati ambientali.

Le operazioni coordinate dalla Control Room

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Control Room, istituita presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, ha avuto un ruolo chiave nel coordinare le forze dell’ordine e garantire interventi tempestivi nelle aree più sensibili del territorio. Grazie a questa struttura, che opera in sinergia con l’Esercito Italiano e la Polizia Metropolitana di Napoli, è stato possibile integrare le attività delle diverse componenti dell’Arma e ottimizzare l’impiego di uomini e mezzi.

Il primo arresto: due persone fermate dopo aver appiccato incendi

La prima operazione si è svolta in una zona di Giugliano in Campania, nei pressi di via Vicinale Trenga. La Control Room ha rilevato, attraverso i propri sistemi di sorveglianza, la presenza di due persone che avevano appena appiccato due incendi di notevoli proporzioni. Il fumo nero e denso si è alzato rapidamente, attirando l’attenzione delle autorità.

Le fiamme hanno coinvolto diversi materiali: arredi, masserizie, pneumatici, plastiche, lattine, schede e parti di monitor e TV. La Control Room ha immediatamente inviato sul posto i Carabinieri della Squadra Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania e i Vigili del Fuoco, mentre un dispositivo dell’Esercito Italiano aveva già segnalato il rogo.

L’arresto dei responsabili

I militari dell’Arma hanno rintracciato e arrestato un uomo nigeriano di 45 anni e una donna italiana di 41 anni. L’uomo ha tentato la fuga, cercando rifugio nella cantina di uno stabile al civico 3/B, ma è stato prontamente bloccato. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un accendigas, ritenuto lo strumento utilizzato per dare alle fiamme i rifiuti.

Dagli accertamenti è emerso che i due avevano prelevato la mobilia e i rifiuti incendiati da una casa in uso alla donna, per poi trasportarli e abbandonarli nella zona dove è stato appiccato il fuoco. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme, mentre i due arrestati sono ora in attesa di giudizio.

Un secondo episodio: arrestato un 70enne del posto

Un altro episodio si è verificato sabato scorso. Anche in questo caso, la Control Room ha segnalato ai Carabinieri della S.I.O. la presenza di un uomo intento a dare fuoco a dei rifiuti sul ciglio della strada, nell’agro del comune di Giugliano in Campania, in zona via Ex Alleati 32. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, il responsabile si era già dileguato.

Le indagini sono state affidate ai militari del Nucleo CC Forestale di Pozzuoli, che hanno analizzato le immagini della Control Room e sono riusciti a identificare il responsabile: un 70enne del posto, arrestato in flagranza differita.

Il ruolo della Control Room nella lotta ai reati ambientali

La Control Room, finanziata dal Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale nei territori ad alta vulnerabilità, Prefetto Fabio Ciciliano, rappresenta un punto di raccordo fondamentale tra le diverse forze impegnate nella prevenzione e nel contrasto ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi. Attraverso la sala operativa, vengono integrate le attività delle pattuglie delle Forze di Polizia, dell’Esercito Italiano e della Polizia Metropolitana di Napoli, assicurando interventi rapidi e coordinati nelle aree più a rischio.

La situazione nella Terra dei Fuochi

La zona di Giugliano in Campania continua a essere uno dei territori maggiormente colpiti dal fenomeno degli incendi dolosi e dallo smaltimento illecito di rifiuti. Le operazioni delle forze dell’ordine, rese possibili anche grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate come quelle della Control Room, rappresentano un importante strumento di contrasto a questi reati che minacciano la salute pubblica e l’ambiente.