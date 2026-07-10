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Due cittadini indiani sono stati arrestati per tentata rapina ai danni di un anziano nel centro di Terracina. I due, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati fermati dai Carabinieri dopo una segnalazione al 112. L’intervento è stato reso possibile grazie all’allarme lanciato da un parente della vittima, che ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente e bloccare i responsabili.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando al 112 N.U.E. è arrivata una segnalazione che indicava la presenza di tre persone intente ad aggredire un anziano nel centro cittadino di Terracina. I militari della locale Stazione sono giunti rapidamente sul posto e hanno individuato due dei presunti autori mentre cercavano di allontanarsi dalla scena.

La ricostruzione dei fatti

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di chiarire che i due cittadini indiani, di 28 e 48 anni, insieme a un terzo complice ancora in corso di identificazione, avevano poco prima avvicinato un uomo di 80 anni del posto. I tre lo avevano bloccato e strattonato ripetutamente, tentando di costringerlo a consegnare il denaro che aveva con sé. L’azione violenta è stata interrotta dall’intervento di un parente della vittima, che ha prestato soccorso e ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e le conseguenze

Grazie alla tempestività della segnalazione e all’arrivo dei Carabinieri, due dei tre presunti responsabili sono stati bloccati e arrestati in flagranza di reato per tentata rapina. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto e hanno posto i due indagati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, sono stati associati alla Casa Circondariale di Latina.

IPA