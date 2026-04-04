Terracina, così colpivano negozi rubando abiti: due uomini e una donna arrestati
Tre persone arrestate a Terracina per furto aggravato: sorprese dalla Polizia mentre rubavano abiti con strumenti antitaccheggio.
La Polizia di Stato ha arrestato tre soggetti a Terracina. I fermati, due uomini e una donna, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre capi di abbigliamento da un esercizio commerciale della zona.
Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti della Questura di Latina. L’intervento è stato attivato dopo che la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso all’interno di un negozio situato nella città costiera.
L’intervento tempestivo degli agenti
Gli operatori della Polizia di Stato sono giunti rapidamente sul luogo indicato, riuscendo a individuare i tre soggetti segnalati. Secondo quanto ricostruito, i fermati avevano appena prelevato alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali, occultandoli sotto i propri indumenti. Successivamente, hanno tentato di allontanarsi dal negozio senza pagare la merce, dirigendosi verso un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.
La scoperta della refurtiva e degli strumenti antitaccheggio
Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto la refurtiva: diversi capi di abbigliamento ancora provvisti di etichetta, per un valore complessivo di oltre cento euro. Inoltre, sono stati trovati strumenti appositamente utilizzati per eludere i sistemi antitaccheggio, confermando la premeditazione del furto.
Restituzione della merce e arresto dei responsabili
La merce sottratta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che i tre soggetti erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Al termine delle verifiche, i fermati sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.