Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto a Napoli nei confronti di un 60enne, accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Terracina. L’uomo, individuato grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Terracina e quelli locali, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima, che lo scorso febbraio è stata raggirata da un falso funzionario dell’INPS.

I fatti: come si è consumata la truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto l’altro ieri nel quartiere Secondigliano di Napoli. I militari della Stazione Carabinieri di Terracina, con il supporto dell’Arma locale, hanno localizzato e fermato il sospettato, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’indagine ha preso il via dopo la denuncia presentata da un’anziana residente a Terracina. Nel mese di febbraio, la donna è stata raggiunta presso la propria abitazione da un uomo che si è presentato come funzionario dell’INPS. Con la scusa di dover consegnare una raccomandata, il truffatore ha convinto la vittima a consegnare 1000 Euro in contanti, sostenendo che la somma fosse necessaria per perfezionare la consegna di un assegno dell’INPS.

La scoperta del raggiro e l’avvio delle indagini

Soltanto in serata, il figlio dell’anziana ha notato alcune incongruenze nei documenti lasciati dal sedicente funzionario: si trattava infatti di semplici stampati di un istituto di credito, compilati in bianco. Resosi conto del raggiro, il familiare ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, permettendo così l’avvio delle indagini da parte dei Carabinieri.

L’identificazione e l’arresto del sospettato

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla circolarità informativa tra i diversi reparti dell’Arma, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore della truffa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici commessi in varie zone d’Italia, è stato rintracciato nel quartiere Secondigliano di Napoli e sottoposto a misura cautelare in carcere.

L’impegno delle autorità contro le truffe agli anziani

La Procura della Repubblica di Latina ha ribadito la massima attenzione nel contrastare queste insidiose forme di reato che colpiscono persone anziane, considerate particolarmente vulnerabili. L’Arma dei Carabinieri, attraverso le sue stazioni dislocate sul territorio, garantisce un’attività costante di prevenzione e repressione di simili episodi.

IPA