Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato a Terracina, dove un cittadino georgiano è stato sorpreso a rubare all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, indiziato di furto, è stato bloccato dal personale del negozio e successivamente tratto in arresto dagli agenti, che hanno restituito la somma sottratta al proprietario. L’episodio si è verificato nella serata del 22 ottobre 2025 in via Appia Nuova.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito di una segnalazione di furto presso un’attività commerciale di Terracina. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale sono intervenuti tempestivamente, trovando il presunto autore già bloccato dai dipendenti dell’esercizio.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il cittadino georgiano si è introdotto nel locale con fare sospetto. Approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti, si è diretto dietro il bancone, ha aperto il cassetto porta banconote e ha sottratto 160 euro, suddivisi in banconote da 50 euro e 20 euro. La prontezza di uno dei lavoratori ha permesso di bloccare l’uomo e recuperare immediatamente il denaro rubato.

L’identificazione e i precedenti

All’arrivo della pattuglia, gli operatori hanno identificato il sospettato, che ha manifestato difficoltà nella comprensione della lingua italiana e si è rivelato privo di regolare permesso di soggiorno. Gli accertamenti tramite la banca dati interforze hanno evidenziato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine, con diversi alias e precedenti penali per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi.

Le prove e l’arresto

La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio ha confermato la dinamica dei fatti, permettendo di accertare la responsabilità dell’individuo. Il cittadino georgiano è stato quindi arrestato per furto aggravato e condotto presso gli uffici del Commissariato di Terracina, dove è stato fotosegnalato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze giudiziarie

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Latina, tenutosi la mattina successiva. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA