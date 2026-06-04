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Un arresto e l’applicazione di nuove misure cautelari, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Terracina, dove un uomo di 51 anni è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonostante fosse già sottoposto al controllo tramite braccialetto elettronico. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, a seguito di reiterate segnalazioni e accertamenti che hanno documentato le infrazioni commesse.

L’intervento a Terracina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati legati alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di atti persecutori.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Terracina ha tratto in arresto un uomo di 51 anni, residente nella stessa città, ritenuto responsabile della violazione della misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo era già sottoposto al controllo tramite braccialetto elettronico, misura adottata per monitorare i suoi spostamenti e garantire la sicurezza della vittima.

Le segnalazioni e le verifiche

L’intervento delle forze dell’ordine è stato avviato a seguito di segnalazioni giunte alla Sala Operativa della Polizia di Stato. Gli agenti hanno quindi avviato una serie di accertamenti, che hanno permesso di documentare reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, attraverso la consultazione dei sistemi di monitoraggio collegati al braccialetto elettronico, è stato possibile accertare che l’uomo si era più volte avvicinato alla persona offesa, infrangendo così le limitazioni previste dalla misura cautelare in atto.

L’arresto e i provvedimenti giudiziari

Una volta raccolti gli elementi necessari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina è stata informata tempestivamente degli sviluppi. Il Pubblico Ministero di turno ha quindi disposto l’arresto dell’indagato.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta nella giornata di ieri. Al termine dell’udienza, il Giudice ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Terracina.

IPA