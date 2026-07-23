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È di 8 persone arrestate e numerose società sequestrate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Verbania e Novara, con l’obiettivo di contrastare un articolato sistema di traffico illecito di rifiuti, estorsione aggravata con metodo mafioso, usura e altri gravi reati. L’operazione, denominata “Terre Pulite”, è stata eseguita nelle prime ore di giovedì 23 luglio, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Torino, dopo un’indagine coordinata dalla DDA di Torino e durata oltre un anno.

Le indagini e la genesi dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta “Terre Pulite” ha preso avvio dall’analisi della gestione dei rifiuti in un cantiere situato nel comune di Verbania. Le attività investigative, svolte tra gennaio 2023 e febbraio 2025, hanno coinvolto il Nucleo Investigativo e il Gruppo Forestale di Verbania, che hanno operato congiuntamente attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi di tabulati e servizi di osservazione. L’indagine ha permesso di delineare un quadro indiziario che vede coinvolte 8 persone, principalmente attive nelle province del VCO e di Novara, accusate di diversi reati gravi.

Il ruolo centrale del principale indagato e i legami con la ‘ndrangheta

Al centro dell’inchiesta è stato identificato un cinquantenne residente a Meina (NO), ritenuto il principale promotore delle attività illecite. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe avuto collegamenti con la cosca di ‘ndrangheta “MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI”, originaria di Africo ma attiva anche nel Nord Italia, e con soggetti vicini alla cosca “IAMONTE”. Le indagini hanno evidenziato come il principale indagato facesse ricorso al metodo mafioso per risolvere controversie, generando un clima di intimidazione e omertà sul territorio.

Il traffico illecito di rifiuti e il doppio profitto

Uno degli aspetti più rilevanti dell’inchiesta riguarda il traffico illecito di rifiuti nel settore del movimento terra. L’attività illecita si sarebbe concentrata su un terreno a Paruzzaro (NO), storicamente destinato ad area industriale, dove sarebbero stati smaltiti illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da numerosi cantieri edili delle province di Verbania e Novara. Secondo l’ipotesi investigativa, il gruppo avrebbe smaltito circa 12mila tonnellate di rifiuti inerti e oltre 500 tonnellate di terre da scavo contaminate da idrocarburi e IPA, sostanze potenzialmente tossiche e cancerogene.

L’organizzazione avrebbe ottenuto un illecito “doppio profitto”: da un lato, lo smaltimento avveniva tramite interramento a prezzi scontati del 40-50% rispetto ai valori di mercato; dall’altro, la “terra-rifiuto” veniva rivenduta come materiale inerte di reimpiego. I profitti sarebbero stati conseguiti “in nero”, con un risparmio illecito di circa 300mila euro sui costi di smaltimento e un’evasione dell’Ecotassa Regionale per ulteriori 350mila euro.

Documentazione falsa e simulazione di regolarità

Per simulare la regolarità delle operazioni, il gruppo avrebbe fatto uso sistematico di Formulari Identificativi dei Rifiuti (F.I.R.) e di documenti di trasporto falsificati. Le aziende riconducibili agli indagati avrebbero smaltito i rifiuti senza effettuare le necessarie analisi chimiche, rivendendo la terra a terzi pur essendo formalmente classificata come rifiuto.

Società intestate a prestanome e trasferimento di fondi all’estero

Il traffico illecito di rifiuti sarebbe stato organizzato tramite dipendenti e mezzi di società formalmente intestate a prestanome, ma gestite di fatto dal principale indagato. Le risorse di queste società sarebbero state progressivamente trasferite a una holding con sede legale a Milano, anch’essa intestata a prestanome ma riconducibile allo stesso soggetto. Da qui, i fondi sarebbero stati fraudolentemente reindirizzati verso una società svizzera.

Estorsione aggravata e usura: altri reati contestati

L’inchiesta ha fatto emergere gravi indizi anche in relazione ad altri reati di particolare allarme sociale. Tra questi, una estorsione aggravata con metodo mafioso ai danni di un imprenditore novarese, al quale sarebbe stato imposto l’assunzione di un “tecnico della gestione finanziaria” di fiducia del gruppo e il farsi carico di oneri per 1,3 milioni di euro relativi all’acquisto di una villa signorile con piscina. L’obiettivo, secondo gli investigatori, era acquisire il controllo indiretto della società dell’imprenditore.

Un altro episodio riguarda un caso di usura aggravata ai danni di un ristoratore dell’Aronese in difficoltà economiche. L’uomo avrebbe ricevuto un prestito in contanti di 25mila euro per lavori urgenti nel proprio locale, ma sarebbe stato costretto a restituire 30mila euro in soli sei mesi, con un tasso usuraio del 34%.

Detenzione e trasporto illegale di armi

Le indagini hanno inoltre portato alla luce gravi indizi di detenzione e porto illegale di armi da fuoco da parte degli indagati, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio.

L’operazione e i sequestri

L’operazione “Terre Pulite” ha visto impegnati circa 80 carabinieri provenienti dai Comandi Provinciali di Verbania, Torino e Novara, dal Gruppo Carabinieri Forestali di Verbania, dal Nucleo Antisofisticazione Monetaria di Milano, dal 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (BG), dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Volpiano e dal 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, con il supporto del personale del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano per la ricerca di armi.

Al termine dell’operazione, gli indagati sono stati associati agli istituti di pena di Verbania, Torino, Novara, Vercelli e Biella. È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo ai fini della confisca di 4 società riconducibili agli indagati, nonché del terreno ubicato nel Comune di Paruzzaro (NO).