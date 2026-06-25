Terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 in Venezuela, colpita anche Caracas, migliaia tra morti e feriti

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Due scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 rispettivamente hanno colpito la parte settentrionale del Venezuela a 40 secondi l’una dall’altra. Le scosse si sono verificate nello stato di Yaracui, circa 300 chilometri a ovest di Caracas. Le stime iniziali sono peggiorate col passare del tempo, si parla di migliaia di persone tra morti e feriti. Moltissimi i palazzi crollati, anche nella capitale. La presidente del Paese Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Doppio terremoto in Venezuela

Nella notte italiana tra il 24 e il 25 giugno, quando in Venezuela erano circa le 18, due terremoti hanno colpito le regioni nordoccidentali del Paese sudamericano.

Il primo si è verificato nella zona della città di San Felipe, 100mila abitanti, capitale dello Stato di Yaracuy. La magnitudo calcolata è stata di 7.2 gradi.

ANSA

Circa 40 secondi dopo una seconda scossa ha colpito la città di Yumare, 23 chilometri a sudest dell’epicentro del sisma precedente, sempre nello Stato di Yaracuy.

Le stime di morti e feriti

Al momento, le autorità venezuelane parlano di almeno 164 morti.

I feriti sarebbero oltre 900. Si tratta però solo delle prime cifre. Il bilancio potrebbe aggravarsi nel corso della giornata.

La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Le operazioni di ricerca e soccorso delle persone stanno proseguendo in tutte le aree colpite, tra cui c’è, seppur marginalmente, anche la capitale Caracas.

La Cnn ha riportato che le squadre di ricerca e soccorso hanno captato diverse richieste di aiuto da sotto le macerie, citando come fonte il sindaco della città di Chacao.

La seconda scossa ha colpito anche una delle aree più importanti a livello industriale per il Venezuela. Yumare ospita infatti alcune delle più importanti raffinerie del Paese, la cui economia dipende dalle esportazioni di prodotti petroliferi.

Nessuna notizia di italiani coinvolti

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato a SkyTg24 che nessuno degli italiani registrati con l’Unità di crisi della Farnesina e con il sistema Viaggiare sicuri è rimasto ucciso nei sismi.

Tutti sono stati contattati e hanno confermato di stare bene. Al momento, ha aggiunto il ministro, ci sono alcuni cittadini italiani bloccati nel Paese a causa della chiusura dell’aeroporto di Caracas.

“Seguiamo minuto per minuto e naturalmente ho informato il Presidente del Consiglio di ciò che sta accadendo fin dalla notte”, ha aggiunto Tajani.

Le reazioni internazionali

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Usa sono pronti ad aiutare il Venezuela ad affrontare le conseguenze del terremoto inviando squadre di ricerca e soccorso e aiuti umanitari. Trump ha scritto sui social:

Ho dato istruzioni a tutte le agenzie del nostro governo di prepararsi ad agire rapidamente. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici. I primi rapporti non sono buoni.

Gli Usa hanno sequestrato a gennaio il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, portandolo negli Stati Uniti per processarlo. Delcy Rodriguez si è insediata come presidente ad interim in seguito a questa operazione, dimostrandosi molto più aperta alla collaborazione con gli Usa del suo predecessore.

Anche la Spagna e la Cina hanno messo a disposizione le proprie risorse per aiutare nella ricerca dei feriti e nei soccorsi.