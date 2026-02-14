Terremoti in Toscana, Sicilia e Umbria, paura dopo 8 anni dal disastro di Norcia: non risultano danni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tremano Preci, in provincia di Perugia, e Sambuca Pistoiese, in Toscana. Nelle primissime ore del pomeriggio della giornata di San Valentino, la terra è stata scossa da due piccoli terremoti. A Preci la magnitudo si è fermata a 2.0, mentre a Sambuca Pistoiese ha toccato i 2.6. In Umbria, in particolar modo, c’è apprensione per la scossa dopo gli eventi del 2016, quando furono colpiti i centri di Norcia e a seguire quelli fino ad Amatrice e Accumoli.

Terremoto a Preci

Nel primo pomeriggio di sabato 14 febbraio si è verificata una scossa di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata alle 13:06:38 nella zona di Preci, in provincia di Perugia.

La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 42.8625, 13.0742, mentre la profondità dell’ipocentro è di 10 km.

Nelle vicinanze dell’epicentro, come segnalato dall’INGV, ci sono le città di:

32 Km a E di Foligno (57.155 abitanti)

48 Km a NE di Terni (111.501 abitanti)

56 Km a W di Teramo (54.892 abitanti)

62 Km a E di Perugia (166.134 abitanti)

63 Km a NW di L’Aquila (69.753 abitanti)

91 Km a SW di Ancona (100.861 abitanti)

93 Km a NE di Viterbo (67.173 abitanti)

96 Km a W di Montesilvano (53.738 abitanti)

100 Km a N di Guidonia Montecelio (88.673 abitanti)

Terremoto a Sambuca Pistoiese

Sempre sabato 14 febbraio si è verificata un’altra scossa di terremoto poco prima di pranzo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha riportato la scossa, di magnitudo 2.6, verificatasi alle 11:36:34 nella zona di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.

La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 44.0590, 11.0005, mentre la profondità è di 10 km.

Nelle vicinanze del terremoto ci sono le città di:

15 Km a NE di Pistoia (90.315 abitanti)

21 Km a NW di Prato (191.150 abitanti)

36 Km a NW di Scandicci (50.609 abitanti)

38 Km a NW di Firenze (382.808 abitanti)

46 Km a NE di Lucca (89.046 abitanti)

56 Km a SW di Bologna (386.663 abitanti)

61 Km a NE di Pisa (89.158 abitanti)

64 Km a E di Viareggio (62.467 abitanti)

66 Km a S di Modena (184.973 abitanti)

Terremoto a Catania

Già dalle prime ore di sabato 14 febbraio si era verificata un’altra scossa di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) aveva riportato l’evento, di magnitudo 2.6, verificatosi alle 03:59:40 nella zona di Catania, in Sicilia.

La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 37.4918, 15.0995, mentre la profondità della scossa è di 23 km.

Nelle vicinanze del terremoto si trovano le città di:

2 Km a SE di Catania (314.555 abitanti)

15 Km a SW di Acireale (52.622 abitanti)

51 Km a NW di Siracusa (122.291 abitanti)

71 Km a NE di Ragusa (73.313 abitanti)

76 Km a NE di Modica (54.633 abitanti)

78 Km a NE di Vittoria (63.339 abitanti)

84 Km a SW di Reggio di Calabria (183.035 abitanti)

88 Km a SW di Messina (238.439 abitanti)

89 Km a NE di Gela (75.827 abitanti)

92 Km a E di Caltanissetta (63.360 abitanti)