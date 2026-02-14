Terremoti in Toscana, Sicilia e Umbria, paura dopo 8 anni dal disastro di Norcia: non risultano danni
Scosse di terremoto in provincia di Perugia e Pistoia. Nella notte 2.6 di magnitudo anche a Catania. Paura dopo 8 anni dal terremoto in Umbria
Tremano Preci, in provincia di Perugia, e Sambuca Pistoiese, in Toscana. Nelle primissime ore del pomeriggio della giornata di San Valentino, la terra è stata scossa da due piccoli terremoti. A Preci la magnitudo si è fermata a 2.0, mentre a Sambuca Pistoiese ha toccato i 2.6. In Umbria, in particolar modo, c’è apprensione per la scossa dopo gli eventi del 2016, quando furono colpiti i centri di Norcia e a seguire quelli fino ad Amatrice e Accumoli.
Terremoto a Preci
Nel primo pomeriggio di sabato 14 febbraio si è verificata una scossa di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata alle 13:06:38 nella zona di Preci, in provincia di Perugia.
La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 42.8625, 13.0742, mentre la profondità dell’ipocentro è di 10 km.
Nelle vicinanze dell’epicentro, come segnalato dall’INGV, ci sono le città di:
- 32 Km a E di Foligno (57.155 abitanti)
- 48 Km a NE di Terni (111.501 abitanti)
- 56 Km a W di Teramo (54.892 abitanti)
- 62 Km a E di Perugia (166.134 abitanti)
- 63 Km a NW di L’Aquila (69.753 abitanti)
- 91 Km a SW di Ancona (100.861 abitanti)
- 93 Km a NE di Viterbo (67.173 abitanti)
- 96 Km a W di Montesilvano (53.738 abitanti)
- 100 Km a N di Guidonia Montecelio (88.673 abitanti)
Terremoto a Sambuca Pistoiese
Sempre sabato 14 febbraio si è verificata un’altra scossa di terremoto poco prima di pranzo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha riportato la scossa, di magnitudo 2.6, verificatasi alle 11:36:34 nella zona di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.
La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 44.0590, 11.0005, mentre la profondità è di 10 km.
Nelle vicinanze del terremoto ci sono le città di:
- 15 Km a NE di Pistoia (90.315 abitanti)
- 21 Km a NW di Prato (191.150 abitanti)
- 36 Km a NW di Scandicci (50.609 abitanti)
- 38 Km a NW di Firenze (382.808 abitanti)
- 46 Km a NE di Lucca (89.046 abitanti)
- 56 Km a SW di Bologna (386.663 abitanti)
- 61 Km a NE di Pisa (89.158 abitanti)
- 64 Km a E di Viareggio (62.467 abitanti)
- 66 Km a S di Modena (184.973 abitanti)
Terremoto a Catania
Già dalle prime ore di sabato 14 febbraio si era verificata un’altra scossa di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) aveva riportato l’evento, di magnitudo 2.6, verificatosi alle 03:59:40 nella zona di Catania, in Sicilia.
La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 37.4918, 15.0995, mentre la profondità della scossa è di 23 km.
Nelle vicinanze del terremoto si trovano le città di:
- 2 Km a SE di Catania (314.555 abitanti)
- 15 Km a SW di Acireale (52.622 abitanti)
- 51 Km a NW di Siracusa (122.291 abitanti)
- 71 Km a NE di Ragusa (73.313 abitanti)
- 76 Km a NE di Modica (54.633 abitanti)
- 78 Km a NE di Vittoria (63.339 abitanti)
- 84 Km a SW di Reggio di Calabria (183.035 abitanti)
- 88 Km a SW di Messina (238.439 abitanti)
- 89 Km a NE di Gela (75.827 abitanti)
- 92 Km a E di Caltanissetta (63.360 abitanti)