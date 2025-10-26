Terremoto a Avellino fa sospendere il concerto di Massimo Ranieri, Teatro Gesualdo evacuato: parla il cantante

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il terremoto di magnitudo 4 registrato sabato sera in Irpinia ha fatto sospendere il concerto di Massimo Ranieri ad Avellino. Lo spettacolo al Teatro Carlo Gesualdo era iniziato da poco quando c’è stata la scossa, poco dopo un vigile del fuoco ha annunciato dal palco la necessità di sospendere il concerto ed evacuare il teatro. “Sono costernato, ma ci rivedremo prestissimo”, ha detto il cantante prima di abbandonare la scena.

Alle 21.49 di sabato 25 ottobre un terremoto di magnitudo 4 ha colpito l’Irpinia, con epicentro a Montefredane.

La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Avellino e in buona parte della Campania.

INGV Il terremoto di magnitudo 4 in provincia di Avellino

In seguito al terremoto, tra le varie cose c’è stata l’evacuazione in via precauzionale del Teatro Gesualdo di Avellino, dove si stava tenendo il concerto di Massimo Ranieri.

Evacuato il Teatro Gesualdo

Massimo Ranieri si stava esibendo sul palco del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino quando c’è stato il terremoto.

Lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” era iniziato da poco quando da c’è stata la scossa, avvertita dai tanti spettatori presenti.

Poco dopo, riporta Avellino Today, un vigile del fuoco è salito sul palco per annunciare la necessità di sospendere il concerto ed evacuare il teatro.

La decisione, ha spiegato, è stata presa durante una riunione in Prefettura, in conformità con le disposizioni di sicurezza previste in casi del genere.

Dopo l’annuncio il pubblico ha lasciato il teatro in maniera ordinata, ma non sono mancate proteste e qualche fischio.

Le parole di Massimo Ranieri

“Grazie, grazie a tutti”. Massimo Ranieri ha rivolto poche parole alla platea prima di dover abbandonare il palco.

Il cantautore napoletano ha ringraziato gli spettatori per la comprensione: “Sono costernato, ma ci rivedremo prestissimo”.

Il concerto di Avellino verrà molto probabilmente recuperato ma non si sa ancora quando, la nuova data verrà decisa in base agli impegni di Ranieri dei suoi musicisti e alla disponibilità del teatro.