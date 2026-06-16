Terremoto a Barete vicino L'Aquila con scossa di magnitudo 3,1 avvertita in più comuni: "Sentito anche rumore"
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita in Abruzzo: epicentro a Barete nei pressi dell'Aquila
La terra torna a tremare nell’Italia centrale. Nella mattinata di martedì 16 giugno c’è stato un terremoto di magnitudo 3.1 in Abruzzo, con epicentro a Barete, non lontano da L’Aquila. La scossa è stata sentita anche in diversi comuni del Lazio, dell’Umbria e delle Marche.
- Terremoto di magnitudo 3,1 a Barete vicino L'Aquila
- I comuni vicini all'epicentro
- Scossa avvertita in più comuni
Terremoto di magnitudo 3,1 a Barete vicino L’Aquila
Il terremoto in Abruzzo, di magnitudo 3.1, si è verificato nelle prime ore di oggi, martedì 16 giugno, alle 4:34 del mattino.
Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa è avvenuta a una profondità di 15 chilometri.
L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Barete, a nord del capoluogo L’Aquila, nel parco nazionale del Gran Sasso.
I comuni vicini all’epicentro
La scossa è stata avvertita dalla popolazione in buona parte dell’Abruzzo ma anche in diversi comuni del Lazio, come Amatrice, dell’Umbria e delle Marche.
Questi i comuni e le città più vicini all’epicentro:
- Barete (Aq) , 4 km
- Capitignano (Aq), 5 km
- Cagnano Amiterno (Aq), 5 km
- Montereale (Aq), 5 km
- Pizzoli (Aq), 6 km
- Amatrice (Ri), 16 km
- L’Aquila, 18 km
- Teramo, 40 km
- Terni, 52 km
- Foligno, 70 km
- Chieti, 75 km
- Pescara, 77 km
- Roma, 92 km
La scossa è stata seguita nelle ore successive da alcune repliche con intensità molto ridotta e inferiore a magnitudo 2.
Scossa avvertita in più comuni
Tante le segnalazioni sui social delle persone che sono state svegliate dal terremoto.
Non solo la scossa, c’è anche chi scrive di aver sentito nettamente anche “il rumore” del sisma.
La scossa ha colpito una zona dove sono frequenti gli eventi sismici, tra cui i devastanti terremoti dell’Aquila del 2009 e del 24 agosto e 30 ottobre 2016.