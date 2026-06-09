Terremoto a Bedonia e Tornolo vicino Parma, sciame sismico con decine di scosse: la più forte di magnitudo 3,4

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una serie di scosse di terremoto ha interessato i territori di Bedonia e Tornolo, in provincia di Parma, attivando uno sciame sismico nell’Alta Val Taro tra l’8 e il 9 giugno 2026. L’evento principale ha raggiunto una magnitudo di 3.4 ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale e in diverse zone della Liguria, da Varese Ligure fino alla costa del Tigullio.

Lo sciame sismico tra i borghi di Bedonia e Tornolo (Parma)

La terra trema nell’Appennino parmense, dove una prolungata sequenza di eventi sismici ravvicinati ha messo in allarme la popolazione locale.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, uno sciame sismico ha colpito il territorio montano al confine con la Liguria, concentrandosi prevalentemente a Ovest dei centri abitati.

ANSA

I sismografi hanno rilevato i primi movimenti a partire dalla tarda serata di lunedì 8 giugno 2026, registrando una significativa concentrazione di scosse che si è protratta fino alle prime ore del mattino di martedì 9 giugno, generando apprensione tra i residenti della zona collinare.

I dati dell’INGV sulla magnitudo

Il monitoraggio tecnico ha evidenziato lo sviluppo di numerose scosse con ipocentri localizzati nella crosta terrestre superficiale, a una profondità variabile compresa tra i 7 e i 10 chilometri.

L’evento energetico di maggiore intensità ha raggiunto una magnitudo pari a 3.4 ed è stato registrato precisamente alle ore 10:36 di marteìd 9 giugno, con epicentro individuato a 1 chilometro a sud-ovest di Bedonia.

Gli altri eventi inseriti nella sequenza sismica hanno oscillato intorno a valori di magnitudo 2.0, configurando un rilascio di energia frazionato e continuo che si è ripetuto a intervalli di pochi minuti, fino alle ultime rilevazioni strumentali mattutine delle ore 8:13.

Avvertite le scosse del terremoto

Il fenomeno ondulatorio è stato avvertito distintamente sia nei comuni parmensi di Tornolo, Berceto, Bardi, Compiano e Albareto, sia oltre il confine regionale.

Molti cittadini residenti nel versante ligure, dall’entroterra di Borzonasca e Varese Ligure fino alle località costiere di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Casarza Ligure, hanno segnalato sui canali social di aver percepito le vibrazioni del terreno durante la notte.

Nonostante il forte disturbo alla quiete notturna dei piccoli borghi appenninici e la comprensibile tensione accumulata dalle famiglie, le autorità locali e la Protezione Civile hanno confermato che al momento non si registrano danni a cose o persone.