Terremoto a Benevento tra buste piene di soldi, appalti e concorsi: 17 indagati

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È di 17 soggetti indagati e numerose perquisizioni il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, su disposizione della Procura della Repubblica. L’azione, che ha coinvolto funzionari pubblici, imprenditori e amministratori locali, è stata eseguita nella mattinata odierna e si inserisce in una complessa indagine su corruzione, ricettazione e finanziamento illecito ai partiti.

Le indagini e l’origine dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione rappresenta il culmine di un’attività investigativa articolata, avviata dopo l’arresto in flagranza, avvenuto nel marzo di quest’anno, di un dirigente del Comune di Benevento. Nel corso di quell’arresto, sono state trovate ingenti somme di denaro contante suddivise in buste, circostanza che ha dato il via a una serie di approfondimenti da parte della Procura.

Durante gli interrogatori successivi, il dirigente arrestato ha fornito dichiarazioni dettagliate, sia autoaccusatorie che accusatorie nei confronti di terzi, delineando un quadro che ha richiesto ulteriori verifiche e riscontri da parte degli inquirenti. Le sue parole hanno permesso di ricostruire una rete di presunti illeciti che coinvolgerebbe diversi settori della pubblica amministrazione locale.

I soggetti coinvolti e le ipotesi di reato

L’attività odierna ha visto coinvolti 4 dirigenti/funzionari del Comune di Benevento, un ex dirigente della Regione Campania, 7 imprenditori, 4 tecnici e 2 amministratori di enti locali della provincia. Tutti sono indagati, a vario titolo, per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio delle funzioni, induzione indebita a dare o promettere utilità, ricettazione e finanziamento illecito ai partiti.

Le indagini si sono concentrate su molteplici pratiche amministrative, tra cui procedure di affidamento di incarichi, concorsi pubblici, appalti per la progettazione ed esecuzione di lavori, e co-progettazioni per servizi alla persona. In particolare, sono state oggetto di attenzione le attività dell’ufficio urbanistico del Comune di Benevento, due procedure di conferimento di incarichi di verificatore, una di progettazione di opere pubbliche, tre procedure di affidamento in appalto, quattro concorsi pubblici e cinque procedure di co-progettazione.

Le perquisizioni e i sequestri

La Procura della Repubblica ha ritenuto necessario disporre un ampio compendio di perquisizioni e sequestri, finalizzati ad acquisire documentazione utile a riscontrare le dichiarazioni raccolte e a supportare le ipotesi d’accusa. Le operazioni hanno interessato non solo il Comune di Benevento, ma anche altri enti locali e amministrazioni della provincia.

Tra i luoghi oggetto di indagine figurano i Comuni di Ponte, Frasso Telesino, San Giorgio la Molara, Pietraroja e l’Ente Parco del Taburno. In queste sedi, le procedure di affidamento di incarichi di progettazione per il risanamento del dissesto idrogeologico sono finite sotto la lente degli investigatori.

Il ruolo della Procura Europea e la dimensione sovraterritoriale

La vicenda, secondo quanto evidenziato dalla Procura, presenta una particolare complessità e una proiezione che supera i confini provinciali. Alcune delle ipotesi di reato emerse rientrano infatti nella competenza del Procuratore Europeo. In parallelo alle attività disposte dall’Autorità Giudiziaria italiana, i Carabinieri stanno eseguendo atti delegati anche dalla Procura Europea, in un quadro di costante coordinamento istituzionale.

Prossimi passi dell’inchiesta

Contestualmente alle perquisizioni, è stata avviata la procedura per la richiesta di incidente probatorio al Giudice per le Indagini Preliminari, con l’obiettivo di esaminare il dichiarante in contraddittorio tra le parti. Questo passaggio è ritenuto fondamentale per cristallizzare un compendio probatorio utilizzabile nelle successive fasi del procedimento.

L’inchiesta, che ha già portato a un arresto in flagranza e coinvolge 17 persone, si preannuncia lunga e complessa, con possibili sviluppi anche a livello europeo. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di fare piena luce sui fatti contestati e garantire la trasparenza nell’azione amministrativa.

IPA