Terremoto a Berceto vicino Parma, sciame sismico con magnitudo massima 3,1: paura fra gli abitanti

Una scossa di terremoto dopo l’altra in Emilia-Romagna, con epicentro a Berceto, piccolo comune nei dintorni di Parma. Lo sciame sismico ha registrato scosse di magnitudo compresa fra 2.0 e 3.1 gradi della scala Richter. Le scosse si sono verificate a una profondità compresa fra i 9 e i 14 km. Non si registrano danni a cose o a persone.

Terremoti in Emilia-Romagna

I sismi, soprattutto quelli di magnitudo più forte, sono stati avvertiti da molte persone anche in diversi comuni delle province vicine in Lombardia, Liguria e Toscana.

I cittadini dei vari comuni si sono riversati sui social per testimoniare di avere sentito le scosse di terremoto anche a Borgotaro, Carrara, Corchia, Varsi, Salsomaggiore, Tizzano Val Parma e così via.

Una veduta di Berceto, piccolo comune sull’appennino parmense in Emilia-Romagna. La storia di Berceto è incerta: la fondazione sembra essere di epoca romana, anche se il toponimo “Berceto” potrebbe essere precedente. La fondazione dell’odierno centro abitato risalirebbe all’VIII secolo

Non si registrano danni a cose o a persone, se non lampadari che hanno oscillato e soprammobili che si sono leggermente mossi sugli scaffali.

Le scosse si sono verificate nella mattina di lunedì 9 giugno, prima dell’alba. Questo l’elenco, secondo la progressione registrata dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia):

ore 03:37 – magnitudo 2.0 – profondità 14 km – distanza da Berceto 4 km; ore 03:57 – magnitudo 2.1 – profondità 9 km – distanza da Berceto 4 km; ore 04:03 – magnitudo 2.4 – profondità 10 km – distanza da Berceto 3 km; ore 04:05 – magnitudo 3.1 – profondità 10 km – distanza da Berceto 4 km; ore 04:07 – magnitudo 3.0 – profondità 10 km – distanza da Berceto 3 km; ore 04:11 – magnitudo 2.0 – profondità 11 km – distanza da Berceto 4 km.

Il terremoto del 2012

Gli abitanti di Berceto, piccolo borgo di meno di 2.000 abitanti vicino Parma, non hanno dimenticato il forte terremoto del 27 gennaio 2012, che si manifestò con una magnitudo di 5.4 gradi della scala Richter. Il sisma non causò danni di rilievo, se non qualche lesione alla chiesa parrocchiale.

Altri terremoti in Italia

Intanto, svariati chilometri più a sud, continua a preoccupare un altro sciame sismico: quello ai Campi Flegrei in Campania, dove la terra ha tremato svariate volte anche nella giornata di domenica 8 giugno.

Dall’inizio del mese di giugno si sono verificate in totale 10 scosse di terremoto.