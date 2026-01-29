Terremoto a Palermo con epicentro Blufi, scosse ravvicinate con la più forte di magnitudo 3,7: "tanta paura"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una serie di scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Palermo, con epicentro nel comune di Blufi. L’evento sismico più intenso, di magnitudo 3.7 della scala Richter si è manifestato a una profondità di 37 chilometri. Nel giro di poche ore si sono susseguite sei scosse. Non si segnalano criticità, ma la popolazione del territorio ha sentito distintamente le scosse più forti rimanendone allarmata.

Terremoto in provincia di Palermo

La sequenza di scosse di terremoto è stata registrata tra la sera di mercoledì 28 e la mattina di giovedì 29 gennaio 2026 nell’area di Blufi (meno di 1.000 abitanti) e Castellana Sicula (circa 3.000 abitanti), nel Palermitano.

L’evento più intenso è stato rilevato alle 02:03, con magnitudo 3.7 ed epicentro a 1 km a sud-ovest di Blufi, a una profondità di 37 km. Nelle ore successive e precedenti sono state localizzate altre scosse di bassa magnitudo, comprese tra 1.6 e 3.1, tutte concentrate nella stessa zona, con profondità variabili tra 37 e 45 km.

Tutti i terremoti sono stati localizzati dalla Sala Sismica dell’Ingv e i più forti sono stati avvertiti distintamente dalla popolazione della zona.

Le scosse di terremoto

Questa la serie di scosse di terremoto in provincia di Palermo:

06:47 – magnitudo 1.6 – 2 km NW Blufi – profondità 39 km – latitudine 37.76 longitudine 14.06;

02:15 – magnitudo 1.6, – 4 km N Castellana Sicula – profondità 45 km – latitudine 37.82 longitudine 14.04;

02:03 – magnitudo 3.7 – 1 km SW Blufi – profondità 37 km – latitudine 37.75 longitudine 14.07;

01:39 – magnitudo 2.3 – 2 km W Blufi – profondità 37 km – latitudine 37.75 longitudine 14.06;

23:03 – magnitudo 1.8 – 2 km SE Castellana Sicula – profondità 40 km – latitudine 37.77 longitudine 14.05;

20:42 – magnitudo 3.1 – 1 km NW Blufi – profondità 38 km – latitudine 37.76 longitudine 14.07.

Dopo le scosse, nessun danno a cose o a persone

Alcune persone si sono riversate in strada, spaventate. Dopo le scosse, la Protezione civile si è immediatamente attivata per monitorare la situazione.

Terremoto sentito distintamente

Diversi i commenti dei residenti sui social, soprattutto relativamente alla scossa più forte. “Ma sono io…. o c’è stata una scossa di terremoto?”, si è domandata una residente.

“Ultimamente la Sicilia è in movimento tra scosse sismiche, tra alluvioni e poi paesini che cedono: che Dio c’è la mandi buona”, ha commentato qualcuno riferendosi alla recente ondata di maltempo in Sicilia e alla gravissima frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

“Gesù, liberaci da queste calamità”, ha invocato un utente. “Io l’ho sentito… ho dondolato”, ha scritto una residente. “Ma che sta succedendo?”, si è domandato qualcuno mentre qualcun altro ha avuto “tanta paura“.

Qualcun altro, invece, è riuscito a dormire tranquillamente: “Io non ho sentito niente”.