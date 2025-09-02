Terremoto a Bolzano in Alta Val Venosta di magnitudo 2.3, scossa avvertita nettamente dalla popolazione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una scossa di terremoto è stata registrata il 2 settembre 2025 in Alta Val Venosta (Bolzano). L’epicentro del sisma, con magnitudo 2.3, è stato nei pressi di Malles Venosta, a una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv a Roma e, per il momento, non si registrano danni.

Terremoto a Bolzano in Alta Val Venosta

Il terremoto a Bolzano in Alta Val Venosta è stato chiaramente avvertito dalla popolazione.

Poco prima, alle 09:49, sempre nella stessa zona, era stata registrata una scossa leggermente più forte, di magnitudo 3.6, a una profondità di 5 chilometri.

La mappa di Malles Venosta, dove è stato registrato il terremoto

Il terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto a 6 chilometri a Nord di Malles Venosta alle ore 10:01.

L’allarme della popolazione

L’evento – secondo le segnalazioni raccolte dall’INGV, sarebbe stato avvertito dalla popolazione di Valfurva, Silandro, Sondalo, Livigno, Malè, Lagundo, Pozzuolo Martesana, Curon Venosta, San Giovanni Lupatoto e San Martino in Rio.

Non si segnalano danni a persone o cose.

Anche sulla pagina facebook Feuerwehrinfos Südtirol numerosi i cittadini della Val Venosta hanno testimoniato testimoniano di avere avvertito il terremoto.

Il precedente a giugno

Sempre in Val Venosta, l’8 giugno 2025 si era verificata invece una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter con epicentro a Parcines, a una profondità di 12 chilometri.

Anche in quel caso non erano stati segnalati danni a cose o persone.

La scossa, registrata dall’Istituto nazionale di geofisica, è stata avvertita distintamente nell’area e nei comuni del Burgraviato. Numerose le chiamate di cittadini arrivate ai vigili del fuoco.