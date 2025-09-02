NOTIZIE
Terremoto a Bolzano in Alta Val Venosta di magnitudo 2.3, scossa avvertita nettamente dalla popolazione

In alta Val Venosta è stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo 2.3. L'epicentro nei pressi di Malles Venosta, a una profondità di 7 km

stefania bernardini

Stefania Bernardini

GIORNALISTA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una scossa di terremoto è stata registrata il 2 settembre 2025 in Alta Val Venosta (Bolzano). L’epicentro del sisma, con magnitudo 2.3, è stato nei pressi di Malles Venosta, a una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv a Roma e, per il momento, non si registrano danni.

Terremoto a Bolzano in Alta Val Venosta

Il terremoto a Bolzano in Alta Val Venosta è stato chiaramente avvertito dalla popolazione.

Poco prima, alle 09:49, sempre nella stessa zona, era stata registrata una scossa leggermente più forte, di magnitudo 3.6, a una profondità di 5 chilometri.

Terremoto in Alta Val Venosta© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La mappa di Malles Venosta, dove è stato registrato il terremoto

Il terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto a 6 chilometri a Nord di Malles Venosta alle ore 10:01.

L’allarme della popolazione

L’evento – secondo le segnalazioni raccolte dall’INGV, sarebbe stato avvertito dalla popolazione di Valfurva, Silandro, Sondalo, Livigno, Malè, Lagundo, Pozzuolo Martesana, Curon Venosta, San Giovanni Lupatoto e San Martino in Rio.

Non si segnalano danni a persone o cose.

Anche sulla pagina facebook Feuerwehrinfos Südtirol numerosi i cittadini della Val Venosta hanno testimoniato testimoniano di avere avvertito il terremoto.

Il precedente a giugno

Sempre in Val Venosta, l’8 giugno 2025 si era verificata invece una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter con epicentro a Parcines, a una profondità di 12 chilometri.

Anche in quel caso non erano stati segnalati danni a cose o persone.

La scossa, registrata dall’Istituto nazionale di geofisica, è stata avvertita distintamente nell’area e nei comuni del Burgraviato. Numerose le chiamate di cittadini arrivate ai vigili del fuoco.

Terremoto in Val Venosta ANSA

