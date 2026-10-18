Terremoto a Bronte in provincia di Catania, scossa di magnitudo 3,2 e sciame sismico in atto: la situazione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a Bronte in provincia di Catania. Il sisma, rilevato a una profondità 5.9 km, è avvenuto alle 6:20 del mattino. In precedenza erano state rilevate altre due scosse, di magnitudo 2.1 e 2.5 sulla scala Richter. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti.

Terremoto a Bronte, in provincia di Catania

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha classificato il terremoto registrato a Bronte, nel cuore della Sicilia.

La scossa, avvenuta a una profondità di 5.9 km, è stata di magnitudo 3.2.

In precedenza erano state rilevate altre due scosse, di magnitudo 2.1 e 2.5 sulla scala Richter.

Scossa avvertita dalla popolazione

Nella zona di Bronte sono state avvertite nel complesso scosse sismiche fra le ore 4:22 e le 6:21, di magnitudo da 1.4 a 3.2. Alcuni eventi sono stati avvertiti anche in altri centri vicini.

Ma è stata quella di magnitudo 3.2 la scossa di terremoto che è stata nettamente avvertita, alle ore 6:21, nel comprensorio etneo.

L’epicentro è stato localizzato in territorio di Bronte, come le altre scosse sismiche registrate precedentemente, ma questa è stata avvertita dalle popolazioni di diversi centri.

Le precedenti scosse nella zona

Quelle registrate domenica mattina sono scosse che si inseriscono in un quadro in cui la frequenza sismica non è isolata.

In questa zona della Sicilia negli ultimi 5 anni sono stati registrati 249 eventi sismici, con una magnitudo media di 2.4.

Negli ultimi 30 giorni poi ci sono stati 12 terremoti, fattore che mette in luce la presenza di uno sciame sismico attivo.

L’ultima scossa di una certa intensità registrata in Sicilia, con una magnitudo pari o superiore a 3.5, è stata quella del 18 agosto 2026 a Oliveri, in provincia di Messina (magnitudo di 3.7).

Lo sciame sismico a Bronte

Sempre a Bronte era stato registrato un evento sismico il 9 gennaio di quest’anno e si era trattato sempre di uno sciame sismico.

Una scossa di magnitudo 3.3, a una profondità 10 Km ed epicentro a 6 km a sud di Bronte, era stata avvertita alle 22:34 da diversi abitanti dei paesi limitrofi all’epicentro tra cui Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

La scossa di gennaio era probabilmente legata all’attività dell’Etna che in quel periodo interessava il vulcano. Poche ore dopo, nel pomeriggio, venne registrata un’altra scossa di magnitudo 2.2, come riportato dagli strumenti dell’Ingv-OE in territorio di Adrano.