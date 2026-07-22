Terremoto a Campello sul Clitunno vicino a Spoleto con scossa di magnitudo 3,0: "Sentito, eccome"

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Scosse di terremoto in Umbria, soprattutto nella zona di Spoleto, in provincia di Perugia. Mercoledì 22 luglio, la più forte – di magnitudo 3.0 – è stata registrata a Campello sul Clitunno dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) intorno alle 13:20. Nelle ore precedenti ne erano state rilevate circa 10, tutte tra magnitudo 0.9 e 2.1.

Scosse di terremoto nella zona di Spoleto

Le scosse di terremoto nel Perugino sono state registrate dall’Ingv tra le 01:23 e le 13:20 a profondità diverse tra i 7 e i 14 chilometri.

L’epicentro del sisma più forte è stato localizzato a Campello sul Clitunno.

Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.

L’elenco delle scosse registrate da Ingv

Qui l’elenco delle scosse dal mattino di mercoledì 22 luglio, tutte in provincia di Perugia:

ore 01:23, epicentro Scheggia e Pascelupo, magnitudo 0.9

ore 02:23, epicentro Trevi, magnitudo 1.1

ore 03:00, epicentro Pietralunga, magnitudo 1.2

ore 05:35, epicentro Nocera Umbra, magnitudo 0.9

ore 07:54, epicentro Sellano, magnitudo 1.1

ore 08:11, epicentro Trevi, magnitudo 1.1

ore 09:29, epicentro Gualdo Tadino, magnitudo 1.5

ore 10:42, epicentro Campello sul Clitunno, magnitudo 1.8

ore 12:34, epicentro Pietralunga, magnitudo 1.4

ore 12:40, epicentro Sellano, magnitudo 2.1

ore 13:20, epicentro Campello sul Clitunno, magnitudo 3.0

Paura tra alcuni residenti

Alcuni utenti residenti nella zona sismica hanno pubblicato le loro reazioni sui social dividendosi tra chi si è detto spaventato (uno di loro ha scritto di aver “sentito eccome” la scossa, probabilmente perché al quarto piano di un edificio) e chi invece parla di “allarmismo”.