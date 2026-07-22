Terremoto a Campello sul Clitunno vicino a Spoleto con scossa di magnitudo 3,0: "Sentito, eccome"
Scosse di terremoto in Umbria, in provincia di Perugia, la più forte di magnitudo 3.0
Scosse di terremoto in Umbria, soprattutto nella zona di Spoleto, in provincia di Perugia. Mercoledì 22 luglio, la più forte – di magnitudo 3.0 – è stata registrata a Campello sul Clitunno dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) intorno alle 13:20. Nelle ore precedenti ne erano state rilevate circa 10, tutte tra magnitudo 0.9 e 2.1.
- Scosse di terremoto nella zona di Spoleto
- L'elenco delle scosse registrate da Ingv
- Paura tra alcuni residenti
Scosse di terremoto nella zona di Spoleto
Le scosse di terremoto nel Perugino sono state registrate dall’Ingv tra le 01:23 e le 13:20 a profondità diverse tra i 7 e i 14 chilometri.
L’epicentro del sisma più forte è stato localizzato a Campello sul Clitunno.
Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.
L’elenco delle scosse registrate da Ingv
Qui l’elenco delle scosse dal mattino di mercoledì 22 luglio, tutte in provincia di Perugia:
- ore 01:23, epicentro Scheggia e Pascelupo, magnitudo 0.9
- ore 02:23, epicentro Trevi, magnitudo 1.1
- ore 03:00, epicentro Pietralunga, magnitudo 1.2
- ore 05:35, epicentro Nocera Umbra, magnitudo 0.9
- ore 07:54, epicentro Sellano, magnitudo 1.1
- ore 08:11, epicentro Trevi, magnitudo 1.1
- ore 09:29, epicentro Gualdo Tadino, magnitudo 1.5
- ore 10:42, epicentro Campello sul Clitunno, magnitudo 1.8
- ore 12:34, epicentro Pietralunga, magnitudo 1.4
- ore 12:40, epicentro Sellano, magnitudo 2.1
- ore 13:20, epicentro Campello sul Clitunno, magnitudo 3.0
Paura tra alcuni residenti
Alcuni utenti residenti nella zona sismica hanno pubblicato le loro reazioni sui social dividendosi tra chi si è detto spaventato (uno di loro ha scritto di aver “sentito eccome” la scossa, probabilmente perché al quarto piano di un edificio) e chi invece parla di “allarmismo”.