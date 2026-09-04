Terremoto a Caronia in provincia di Messina, magnitudo 3,1 e "boato" avvertito dai residenti: la situazione
Terremoto di magnitudo 3.1 a Caronia, in provincia di Messina: la scossa è stata avvertita dai residenti come un boato, nessun danno segnalato
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 7.23 del 4 settembre a Caronia, in provincia di Messina. L’epicentro si trova 6 chilometri a est del paese, a una profondità di 9 chilometri. Molti residenti hanno raccontato di avere sentito un boato poco prima dello scuotimento, ma al momento non risultano danni a persone o cose.
- Terremoto a Caronia, i dati registrati dall'Ingv
- Dove è stata avvertita la scossa e le segnalazioni dei residenti
- La sismicità dell'area e il monitoraggio in corso
Terremoto a Caronia, i dati registrati dall’Ingv
Come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento è stato localizzato dalla Sala sismica di Roma con coordinate 38.0123 di latitudine e 14.5098 di longitudine.
La magnitudo locale calcolata è 3.1, con un margine di incertezza di 0.3 punti, sulla base dei dati di oltre 130 stazioni.
La localizzazione è già stata rivista dagli analisti, quindi i parametri sono considerati affidabili, anche se nuovi dati potrebbero portare a piccoli aggiustamenti.
La profondità contenuta, appena 9 chilometri, spiega perché lo scuotimento sia stato percepito in modo netto nonostante l’energia non elevata.
Dove è stata avvertita la scossa e le segnalazioni dei residenti
Il comune più vicino all’epicentro è Caronia, poco più di 3mila abitanti sulla costa tirrenica dei Nebrodi.
Nel raggio di 20 chilometri si trovano altri tredici centri, fra cui San Fratello, Acquedolci, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra e Mistretta, per una popolazione complessiva di circa 50mila persone.
Molte segnalazioni comparse sui social parlano di un rumore cupo avvertito prima della scossa, con vetri e suppellettili che hanno vibrato per pochi secondi.
Il centro abitato più grande nelle vicinanze è Caltanissetta, a 70 chilometri, mentre Catania dista 76 chilometri e Messina 94.
La sismicità dell’area e il monitoraggio in corso
L’area dei Nebrodi è interessata da una sismicità ricorrente, con terremoti di magnitudo moderata che si ripetono periodicamente lungo la costa settentrionale siciliana.
Negli ultimi mesi la Sicilia orientale ha registrato diverse sequenze, dalle Eolie allo Stretto di Messina, che hanno prodotto scosse anche più intense di quella odierna.
L’Ingv continua a monitorare la zona per verificare l’eventuale sviluppo di uno sciame sismico, cioè una successione di eventi ravvicinati nello stesso settore.
Chi ha percepito il movimento può contribuire compilando il questionario del portale “Hai sentito il terremoto?”, che serve a ricostruire la mappa del risentimento.