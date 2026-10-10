Terremoto a Caserta con una doppia scossa avvertita anche a Napoli e Benevento, paura in Campania

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Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 sono state registrate in provincia di Caserta. Il sisma è stato avvertito in gran parte della Campania fino a Napoli e a Benevento. La terra ha tremato per due volta con una pausa di circa un minuto tra la prima e la seconda scossa.

Il terremoto a Caserta

La doppia scossa di terremoto di magnitudo 3.2 scala Richter è stata registrata a distanza di circa un minuto tra prima e seconda scossa, in provincia di Caserta.

Gli epicentri sono stati localizzati a pochi chilometri da Gioia Sannitica.

Secondo i dati rivisti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa è stata alle 12.22 di sabato 10 ottobre 2026.

La magnitudo locale (ML) 3.2, epicentro a 3 chilometri a sud-ovest di Gioia Sannitica, profondità di 9,6 chilometri.

La seconda scossa di terremoto

La seconda è stata registrata poco dopo, alle 12.23 e 44 secondi.

Anche in questo caso la magnitudo è stata di 3.2, con epicentro a 4 chilometri a sud-ovest del paese e ipocentro a 10,7 chilometri.

Per la seconda scossa l’Ingv aveva diffuso in un primo momento una stima provvisoria, con una magnitudo compresa tra 2.9 e 3.4, poi confermata a 3.2 dalla revisione.

Il sisma avvertito anche a Napoli e Benevento

A quanto pare il sisma ha generato panico tra la popolazione ed è stato avvertito fino a Napoli e Benevento.

Diversi i commenti sui social di persone che hanno segnalato di aver sentito le scosse e di essere scesi in strada.

Gioia Sannitica si trova nell’area del Matese casertano, una zona dove la sismicità è storicamente frequente e terremoti di questa intensità possono essere avvertiti dalla popolazione nei centri più vicini all’epicentro.

Terremoto anche in Calabria

Nella stessa giornata, un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato verso le 8.30 nella costa calabra sud-occidentale, tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria, ma è stato avvertito fino in Sicilia

L’epicentro è stato individuato in mare, al largo della costa tirrenica reggina, tra Palmi e Gioia Tauro.

L’evento è stato avvertito fino a Messina, in Sicilia. Non risultano danni a cose o persone.