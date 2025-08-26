Terremoto a largo di Trapani, scossa magnitudo 4.7 nel Sud Tirreno sentita anche a Palermo: scia sismica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una serie di scosse hanno percorso la Penisola italiana nella notte. L’evento con la magnitudo più alta si è registrato in mare all’alba, nel Tirreno Meridionale. Terremoto anche tra Cassino e Villa Santa Lucia nel Lazio. Scossa anche in Sicilia, nella zona di Trapani e sentito anche a Palermo.

Terremoto a Villa Santa Lucia

Una serie di terremoti hanno scosso l’Italia. Dopo quello registrato a Poggio Piacenza, di magnitudo 2.7, all’alba si è verificata una scossa di terremoto nel Cassinate. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 3,0, si sia verificata alle 6:03:21 del mattino nella zona di Villa Santa Lucia.

La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 41.4988, 13.7837, mentre la profondità della scossa è di 19 km.

Scossa in Sicilia a Messina

Prima di Villa Santa Lucia, come segnalano anche i cittadini che hanno sentito la scossa, un altro terremoto si è verificato nella zona della costa siciliana Nord orientale, nei pressi di Messina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che la scossa, di magnitudo 2.9, è stata registrata alle 5:17:05 del mattino.

La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 38.3962, 14.4462, mentre la profondità della scossa è di 6 km.

Per quanto si trovi a largo della zona di Messina, la scossa è stata percepita anche dagli abitanti di Palermo. Sui canali social dell’Istituto hanno riferito di aver sentito la terra tremare intorno alle 6 del mattino.

Terremoto 4.7 in mare

La scossa più forte della notte e prima mattina del 26 agosto è stata però registrata in mare, nello specifico tra Sicilia nord occidentale e Sardegna sud orientale, nella zona del Tirreno Meridionale. Potrebbe essere questa la scossa sentita dagli abitanti di Palermo.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che la scossa, di magnitudo 4.7, è stata registrata alle 6:07:05 del mattino.

La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono38.1913, 11.38082, mentre la profondità della scossa è di 10 km.