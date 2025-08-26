Terremoto a largo di Trapani, scossa magnitudo 4.7 nel Sud Tirreno sentita anche a Palermo: scia sismica
Una serie di scosse hanno percorso la Penisola italiana nella notte. L’evento con la magnitudo più alta si è registrato in mare all’alba, nel Tirreno Meridionale. Terremoto anche tra Cassino e Villa Santa Lucia nel Lazio. Scossa anche in Sicilia, nella zona di Trapani e sentito anche a Palermo.
Terremoto a Villa Santa Lucia
Una serie di terremoti hanno scosso l’Italia. Dopo quello registrato a Poggio Piacenza, di magnitudo 2.7, all’alba si è verificata una scossa di terremoto nel Cassinate. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 3,0, si sia verificata alle 6:03:21 del mattino nella zona di Villa Santa Lucia.
La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 41.4988, 13.7837, mentre la profondità della scossa è di 19 km.
Scossa in Sicilia a Messina
Prima di Villa Santa Lucia, come segnalano anche i cittadini che hanno sentito la scossa, un altro terremoto si è verificato nella zona della costa siciliana Nord orientale, nei pressi di Messina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che la scossa, di magnitudo 2.9, è stata registrata alle 5:17:05 del mattino.
La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 38.3962, 14.4462, mentre la profondità della scossa è di 6 km.
Per quanto si trovi a largo della zona di Messina, la scossa è stata percepita anche dagli abitanti di Palermo. Sui canali social dell’Istituto hanno riferito di aver sentito la terra tremare intorno alle 6 del mattino.
Terremoto 4.7 in mare
La scossa più forte della notte e prima mattina del 26 agosto è stata però registrata in mare, nello specifico tra Sicilia nord occidentale e Sardegna sud orientale, nella zona del Tirreno Meridionale. Potrebbe essere questa la scossa sentita dagli abitanti di Palermo.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che la scossa, di magnitudo 4.7, è stata registrata alle 6:07:05 del mattino.
La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono38.1913, 11.38082, mentre la profondità della scossa è di 10 km.