Terremoto a Catanzaro con epicentro Serrastretta, scossa di magnitudo 3.6 sentita in mezza Calabria
Terremoto in Calabria, una scossa di magnitudo 3.6 è stata avvertita nelle zone di Catanzaro, Lamezia Terme e Cosenza
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi in Calabria, in provincia di Catanzaro. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato alle 19.33 del 6 febbraio con epicentro nei pressi di Serrastretta. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche in altre zone della regione, da Lamezia Terme e Cosenza fino a Crotone.
Terremoto in provincia di Catanzaro
La terra è tornata a tremare in Calabria: nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, c’è stato un terremoto in provincia di Catanzaro.
La scossa, di magnitudo 3.6, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 19.33.
Scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Serrastretta
L’epicentro del terremoto è stato localizzato dall’Ingv a 4 chilometri da Serrastretta, piccolo comune a nord di Catanzaro.
Il sisma è avvenuto a una profondità di 8 chilometri.
Al momento non risultano segnalazioni di feriti o danni in zona, ma la paura è stata tanta.
Scossa sentita in mezza Calabria
Trattandosi di una scossa di terremoto superficiale, è stata nettamente avvertita dalla popolazione nella zona di Catanzaro e Lamezia Terme ma anche in altre aree della Calabria.
Ci sono segnalazioni sui social della scossa dalle province di Cosenza e Crotone fino a quella di Vibo Valentia, dalla costa tirrenica a quella ionica.
Altra scossa pochi giorni fa
Il terremoto di oggi segue quello avvenuto alcuni giorni fa nella stessa zona.
Lo scorso 23 gennaio un’altra scossa, di magnitudo 3.8, era stata registrata sempre con epicentro a Serrastretta (Catanzaro), a 10 chilometri di profondità.
Anche in quel caso paura tra i residenti ma nessun danno.