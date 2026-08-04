Terremoto a Celico vicino Cosenza con scossa di magnitudo 3,5: sentito anche un "forte boato"

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Attimi di paura in Calabria per una scossa di terremoto registrata alle 15:05 a Celico, in provincia di Cosenza. Il sisma è stato avvertito anche nell’area urbana tra il capoluogo e Rende e in molti comuni della provincia. Secondo i dati dell’INGV, il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.5. L’epicentro è stato localizzato nella Presila a 9 chilometri a Nord-Est di Celico e ad una profondità di 16 KM. La scossa è stata avvertita distintamente dalle persone soprattutto nei comuni della fascia Presilana, si sarebbe sentito anche un forte boato.

Il terremoto a Celico

Come riporta il sito dell’INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto è stato registrato a 9 km a Nord Est di Celico, in provincia di Cosenza.

La magnitudo della scossa, alle 15:05, è stata di 3,5 della scala Richter.

Il sisma è stato localizzato alle coordinate geografiche (lat, lon) 39.3643, 16.4148 a una profondità di 16 km.

Dove si è avvertita la scossa

Su QuiCosenza si legge chela scossa è stata avvertita anche nelle vicinanze di Celico, da San Pietro in Guarano a Rovito, da Spezzano della Sila a Lappano.

Al momento non si segnalerebbero danni a cose o persone, anche se la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile è in contatto con i sindaci dei territori interessati.

Alcuni testimoni hanno parlato di un forte boato che ha preceduto la scossa. Il sisma sarebbe stato di breve durata.

Le reazioni dei residenti nella zona di Celico

Un residente a Camigliatello Silano ha commentato sui social di aver avvertito distintamente la scossa “come un forte boato sussultorio“.

Un altro utente ha affermato di aver visto muoversi il letto, altri hanno segnalato una gran “botta“.

In generale, il sisma è stato avvertito nei comuni fino a 20 km da Celico.

La Protezione civile della Calabria ha fatto sapere che la Sala Operativa Regionale è in contatto con i sindaci dei municipi interessati.

Solo qualche giorno fa, sempre in Calabria, due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 ed una 2.6 erano state registrate con epicentro a Melicucco e a Feroleto della Chiesa, nel Reggino, a una profondità di 11 chilometri. Le scosse anche in quel caso erano state chiaramente avvertite dalla popolazione nei Comuni della Piana di Gioia Tauro.