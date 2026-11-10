Terremoto a Cerisano vicino Cosenza con scossa di magnitudo 3,5: "Un boato, si è sollevato il pavimento"
Forte scossa di terremoto registrata nel Cosentino
Scossa di terremoto con epicentro a Cerisano in provincia di Cosenza. Il sisma, di magnitudo 3.5, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella mattinata di martedì 10 novembre.
- Scossa di terremoto a Cerisano, provincia di Cosenza
- La situazione in Calabria
- Sisma avvertito dalla popolazione: "Il pavimento si è sollevato"
Scossa di terremoto a Cerisano, provincia di Cosenza
La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Ingv alle ore 8:38 con epicentro a Cerisano, distante circa 42 km da Cosenza.
Il sisma è avvenuto a 9 chilometri di profondità.
La situazione in Calabria
Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.
Poco meno di una settimana fa, mercoledì 4 novembre, a tremare era stata Cardinale, cittadina in provincia di Catanzaro (magnitudo 3.6).
Sisma avvertito dalla popolazione: “Il pavimento si è sollevato”
Come spesso succede in questi casi, molti utenti sui social hanno dato la loro testimonianza.
C’è chi ha sentito un “boato” e ha visto “il pavimento sollevarsi, una sensazione tremenda”.
La scossa è stata avvertita anche dai residenti di Cosenza, Rende, Mendicino, Castrolibero. Ma anche fuori dalla provincia cosentina, per esempio a Lamezia Terme (Catanzaro).