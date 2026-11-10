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Terremoto a Cerisano vicino Cosenza con scossa di magnitudo 3,5: "Un boato, si è sollevato il pavimento"

Forte scossa di terremoto registrata nel Cosentino

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Scossa di terremoto con epicentro a Cerisano in provincia di Cosenza. Il sisma, di magnitudo 3.5, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella mattinata di martedì 10 novembre.

Scossa di terremoto a Cerisano, provincia di Cosenza

La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’Ingv alle ore 8:38 con epicentro a Cerisano, distante circa 42 km da Cosenza.

Il sisma è avvenuto a 9 chilometri di profondità.

La situazione in Calabria

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.

Poco meno di una settimana fa, mercoledì 4 novembre, a tremare era stata Cardinale, cittadina in provincia di Catanzaro (magnitudo 3.6).

Sisma avvertito dalla popolazione: “Il pavimento si è sollevato”

Come spesso succede in questi casi, molti utenti sui social hanno dato la loro testimonianza.

C’è chi ha sentito un “boato” e ha visto “il pavimento sollevarsi, una sensazione tremenda”.

La scossa è stata avvertita anche dai residenti di Cosenza, Rende, Mendicino, Castrolibero. Ma anche fuori dalla provincia cosentina, per esempio a Lamezia Terme (Catanzaro).

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