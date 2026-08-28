Terremoto a Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca, scossa di magnitudo 3,2: la situazione
Due scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Lucca, con epicentri nella zona di Coreglia Antelminelli: il primo con magnitudo 3,2
Trema la terra in Toscana. Due scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione della provincia di Lucca. Il primo evento sismico è stato registrato dall’Ingv con una magnitudo 3.2 ed epicentro nella zona di Coreglia Antelminelli. Il secondo, sempre nella stessa area, è stato rilevato dai sismografi tre minuti più tardi, con magnitudo 2.6.
Il terremoto in provincia di Lucca
L’epicentro della prima e più potente scossa di terremoto è stato localizzato a circa sei chilometri a nord est del comune di Coreglia Antelminelli alle 15.06 di venerdì 28 agosto, ad una profondità di 9 chilometri.
Il secondo evento è stato registrato poco più distante, con uguale ipocentro ma di intensità minore.
I comuni più vicini all’epicentro di Coreglia Antelminelli
Come riportato da Ingv, i comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro oltre a Coreglia Antelminelli sono:
- Barga (LU), 15294 abitanti: 7 chilometri
- Fosciandora (LU), 15851 abitanti: 8 chilometri
- Abetone (PT), 16472: 9 chilometri
- Fiumalbo (AR), 17752: 10 chilometri
La città con più di 50mila abitanti più vicina al terremoto è Lucca, a 31 chilometri a sud della zona in cui si è registrato l’evento sismico, con Massa localizzata a 34 chilometri a est.
Nessuna segnalazione di danni a cose o persone
Al momento non sono state comunicate segnalazioni di danni a edifici o di persone coinvolte nel terremoto, né sono state registrate dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia altre scosse che hanno dato seguito allo sciame.
L’evento è arrivato a distanza di circa due settimane dal sisma di magnitudo 3,7 avvertito nella giornata del 12 agosto lungo la costa settentrionale della Toscana, tra Massa e Lucca.