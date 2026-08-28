Terremoto a Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca, scossa di magnitudo 3,2: la situazione

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Trema la terra in Toscana. Due scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione della provincia di Lucca. Il primo evento sismico è stato registrato dall’Ingv con una magnitudo 3.2 ed epicentro nella zona di Coreglia Antelminelli. Il secondo, sempre nella stessa area, è stato rilevato dai sismografi tre minuti più tardi, con magnitudo 2.6.

Il terremoto in provincia di Lucca

L’epicentro della prima e più potente scossa di terremoto è stato localizzato a circa sei chilometri a nord est del comune di Coreglia Antelminelli alle 15.06 di venerdì 28 agosto, ad una profondità di 9 chilometri.

Il secondo evento è stato registrato poco più distante, con uguale ipocentro ma di intensità minore.

I comuni più vicini all’epicentro di Coreglia Antelminelli

Come riportato da Ingv, i comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro oltre a Coreglia Antelminelli sono:

Barga (LU), 15294 abitanti: 7 chilometri

Fosciandora (LU), 15851 abitanti: 8 chilometri

Abetone (PT), 16472: 9 chilometri

Fiumalbo (AR), 17752: 10 chilometri

La città con più di 50mila abitanti più vicina al terremoto è Lucca, a 31 chilometri a sud della zona in cui si è registrato l’evento sismico, con Massa localizzata a 34 chilometri a est.

Nessuna segnalazione di danni a cose o persone

Al momento non sono state comunicate segnalazioni di danni a edifici o di persone coinvolte nel terremoto, né sono state registrate dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia altre scosse che hanno dato seguito allo sciame.

L’evento è arrivato a distanza di circa due settimane dal sisma di magnitudo 3,7 avvertito nella giornata del 12 agosto lungo la costa settentrionale della Toscana, tra Massa e Lucca.