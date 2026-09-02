Terremoto a Coreglia Antelminelli vicino Lucca, altro sisma di magnitudo 3,2 dopo lo sciame di agosto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La terra ha tremato di nuovo a Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, dove è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.2 alle 2:40 di mercoledì 2 settembre. La scossa ha avuto epicentro a 7 chilometri nord-est del comune toscano, a una profondità di 9 chilometri. Il sisma, avvenuto in piena notte, è stato avvertito distintamente da molti cittadini.

Lucca, terremoto a Coreglia Antelminelli: non si registrano danni

Molti cittadini, dopo essere stati svegliati dalla scossa, si sono riversati sui social facendo segnalazioni. Le vibrazioni sono state percepite, oltre che in provincia di Lucca, anche nell’Appennino. Ad esempio sono state avvertite dalla popolazione di Abetone e in altri comuni della provincia di Pistoia.

Al momento non si registrano danni.

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La scossa precedente di uguale magnitudo

Non è la prima volta che di recente la terra trema a Coreglia Antelminelli. Nel territorio del medesimo comune, infatti, c’è stato un terremoto nel pomeriggio del 28 agosto. Anche allora di magnitudo 3.2.

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) avevano localizzato l’epicentro a circa 6 chilometri a nord-est di Coreglia Antelminelli.

Toscana: lo sciame sismico di agosto

Come riferisce il quotidiano La Nazione, il sisma avvenuto nella notte di mercoledì 2 settembre conferma il prosieguo di una fase di sensibile attività sismica che sta interessando la regione.

Ad agosto, in Toscana, sono state registrate ventuno scosse con magnitudo pari o superiore a 2.0. Lo sciame sismico non si è interrotto nemmeno nei primi giorni di settembre.

La sequenza estiva aveva avuto inizio il 2 agosto a Chianni, comune in provincia di Pisa. Il picco più intenso si è verificato il 4 agosto, quando in territorio pisano c’è stato un sisma di magnitudo 4.3.

Tra il 9 e il 14 agosto si è poi generato uno sciame nei pressi del tratto di mare al largo di Marina di Pisa, seguito recentemente da un’altra serie di cinque scosse in Lunigiana, di cui quattro con epicentro a Fosdinovo e una a Fivizzano, con magnitudo compresa tra 2.0 e 3.7.