Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5,8 al largo della costa meridionale
Il sisma è stato registrato alle 5:18 ad appena un chilometro dalla cittadina di Ierapetra a una profondità di 15 chilometri
Creta è stata colpita da una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.8. L’epicentro è stato individuato in mare, a circa un chilometro al largo della costa di Ferma, sul versante meridionale dell’isola greca. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Il sisma è stato segnalato alle 5:18 italiane nei pressi della cittadina di Ierapetra, a una profondità di 15 chilometri.
Grecia già colpita da terremoti di recente
All’inizio di marzo, un altro terremoto di magnitudo 5.3 aveva colpito la parte nord-occidentale del Paese, senza però causare vittime né danni significativi.
La Grecia è stata interessata da diverse scosse sismiche anche nel corso del 2025, tra cui una scossa di magnitudo 5.3 lo scorso giugno che ha danneggiato almeno tre monasteri secolari nella zona del Monte Athos, nel nord del Paese.
Secondo uno studio pubblicato a fine 2025 sulla rivista Scientific Data, nel Paese ellenico sono state registrate più di duemila tracce di faglie sismiche attive.
Notizia in aggiornamento