Terremoto a Crotone in Calabria, sisma di magnitudo 3.7: forte sciame sismico in corso

Alle 18.48 del 4 gennaio una forte scossa di terremoto ha colpito la Calabria. Il sisma si è verificato in provincia di Crotone, nel comune di San Nicola dell’Alto, con un forte impatto sul territorio che si è avvertito fino a Catanzaro. Secondo le prime rilevazioni dell’Ingv, la prima scossa di terremoto è stata di magnitudo 3.7. Nei minuti successivi si sono registrate altre scosse.

Terremoto a San Nicola dall’Alto in Calabria

Nella giornata del 4 gennaio, una sequenza sismica ha interessato l’area della provincia di Crotone.

La prima scossa di terremoto è avvenuta alle 18.48 ed è stata particolarmente intensa.

La prima stima provvisoria indicava una scossa di magnitudo tra 3.4 e 3.9.

In seguito, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato che la prima scossa ha avuto una magnitudo di 3.7.

La profondità stimata è di circa 31,9 km e l’epicentro è nel comune di San Nicola dell’Alto, a circa 1 km dal centro abitato.

Sciame sismico nella provincia di Crotone

Nel giro di una decina di minuti, il territorio è stato colpito da altre scosse di magnitudo inferiore.

Il rischio sciame sismico è concreto e la situazione è in continuo monitoraggio.

Come riportato dall’Ingv, la seconda scossa è stata registrata alle 18.50 con una magnitudo di 2.0.

Il terzo evento sismico è stato rilevato alle 18.53 con una magnitudo di 2.3.

Tutte e due le scosse hanno avuto come epicentro sempre San Nicola dell’Alto, in provincia di Crotone.

Dove è stato avvertito il terremoto in Calabria

Come riporta Calabria Inchieste, il terremoto di domenica 4 gennaio è stato avvertito in gran parte del territorio calabrese.

La prima scossa, in particolare, è stata caratterizzata da un forte boato, avvertito distintamente dalla popolazione dell’intera provincia crotonese.

Tra i comuni interessati, San Mauro Marchesato risulta essere la località dove è stato percepito maggiormente l’evento sismico.

Il sisma è stato avvertito anche nel Catanzarese, nel Cosentino e in gran parte dei comuni del Silano.

Nel dettaglio la scossa di magnitudo 3.7 è stata rilevata dalla popolazione di San Giovanni in Fiore, Petilia Policastro, Pagliarelle, Savelli e Cotronei.