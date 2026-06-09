Terremoto a Cuba di magnitudo 6,1 avvertito anche in Florida, il più forte degli ultimi 150 anni

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la parte occidentale dell’isola di Cuba ed è stato avvertito anche in Florida. Il sisma è avvenuto a una profondità di circa 25 chilometri sotto la superficie terrestre e non si hanno notizie di feriti né di morti. Si tratta del terremoto più forte con epicentro a Cuba degli ultimi 150 anni.

Terremoto a Cuba, non ci sono feriti

Il terremoto si è verificato nella tarda serata italiana, il pomeriggio locale, e ha spaventato la popolazione della parte occidentale di Cuba, in un momento di grande difficoltà per l’isola a causa dell’embargo statunitense.

Per il momento le autorità locali non hanno segnalato morti o feriti, ma diversi edifici sono stati evacuati per precauzione e per il resto della giornata di lunedì 8 giugno i treni sono rimasti fermi.

ANSA

Paul Earle, sismologo dello U.S. Geological Survey, ha dichiarato che si tratta del sisma più forte degli ultimi 150 anni in questa placca tettonica.

Scossi anche il Messico e la Florida

La scossa ha avuto epicentro circa 100 chilometri al largo di Mantua, città di Cuba a quattro ore di auto dalla capitale L’Avana, nell’ovest dell’isola.

La scossa è stata avvertita chiaramente anche in altri Paesi che si affacciano sul Golfo del Messico. In Florida, in particolare nella città di Orlando, e in Messico, nelle zone turistiche attorno a Cancun.

Anche in questi casi non si segnalano danni, feriti né morti. Nonostante l’epicentro fosse in mare, non è stata diramata nessuna allerta tsunami.

Sale il bilancio del terremoto nelle Filippine

Sono invece 37 i morti accertati del terremoto che ha colpito le Filippine nella notte tra il 7 e l’8 giugno. Il vicesegretario dell’Ufficio della Protezione Civile, Bernardo Rafaelito Alejandro ha inoltre segnalato che 487 persone sono rimaste ferite.

Le operazioni di salvataggio sono però ancora in corso e le stesse autorità hanno avvisato che il bilancio potrebbe peggiorare nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 7.8 ed è avvenuto alle 7:30 dell’8 giugno ora locale, quando in Italia era la tarda nottata tra il 7 e l’8 giugno.