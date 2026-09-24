Terremoto a Giaveno vicino a Torino con scossa di magnitudo 2,2: "Sembrava un tuono"
L'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 con epicentro a Giaveno: alcuni residenti hanno riferito di aver sentito un boato simile a un "tuono"
Scossa di terremoto a Giaveno nella provincia di Torino, dove giovedì 24 settembre l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ne ha registrata una di magnitudo 2.2 alle 0re 12:30. Non tutti i residenti l’hanno sentita, ma chi l’ha avvertita ha riferito di aver sentito anche un boato simile a un “tuono“.
Scossa di terremoto a Giaveno
L’Ingv ha registrato una scossa con epicentro a 1 km a Nord Est da Giaveno, a una profondità di 16 km.
Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.
“Sembrava un tuono”
Sui social, diverse persone hanno scritto di non aver sentito la scossa, anche perché molto lieve.
Chi l’ha avvertita, invece, ha riferito di aver sentito non tanto la terra tremare quanto un boato, simile a un “tuono”.
La scossa, secondo le testimonianze degli utenti, sarebbe stata sentita non solo a Giaveno, ma anche in altri comuni della provincia torinese come ad esempio Bruino, Condove e Susa.