Terremoto a Guerrero di magnitudo 6,5 sentito a Città del Messico, Claudia Sheinbaum interrompe la conferenza

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la zona meridionale del Messico, nello stato di Guerrero, facendo tremare anche la capitale Città del Messico e diverse aree della zona. Il sisma è stato avvertito nettamente dalla popolazione, con sirene e allarmi sismici che hanno fatto scattare i protocolli d’emergenza. Una scossa sentita anche dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum che è stata costretta a interrompere la prima conferenza stampa del nuovo anno appena hanno risuonato le sirene per avvertire del pericolo.

Terremoto in Messico, sisma nello stato di Guerrero

A tremare è la zona sud occidentale del Paese, col Servizio Sismologico Nazionale messicano (Unam) che ha localizzato il terremoto nella città di San Marcos, non lontano da Acapulco nella costa del Pacifico.

Stando a quanto riferito dall’U.S Geological Survey, il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri, a pochi chilometri dall’area montuosa di Rancho Vallejo.

Claudia Sheinbaum, presidente del Messico costretta a interrompere la conferenza stampa

Paura tra residenti e turisti, la situazione

La profondità del sisma e la posizione hanno limitato i danni e gli effetti distruttivi che una scossa del genere poteva avere. Infatti, al momento, non sono arrivate segnalazioni di danni a cose o persone.

La paura, però, è stata tanta con residenti e turisti che si sono riversati in strada soprattutto dopo che le sirene e gli allarmi sismici sono risuonati secondo protocollo di sicurezza.

A Città del Messico e Acapulco, riferiscono i media locali, c’è stato qualche attimo di spavento, ma le persone scese in strada hanno rispettato le procedure senza entrare nel panico.

Interrotta la conferenza della presidente Sheinbaum

Particolari disagi, invece, per la presidente del Messico Claudia Sheinbaum che stava tenendo la prima conferenza stampa del 2026. Proprio mentre la 63enne stava parlando sono risuonate le sirene, portando all’interruzione dell’incontro con i giornalisti.

La conferenza è ripresa poco dopo, con Sheinbaum che ha riferito di aver parlato con la governatrice di Guerrero, Evelyn Salgado, dalla quale ha ricevuto rassicurazioni dopo il sisma e la conferma dell’assenza, finora, di danni gravi nella zona più vicina all’epicentro.